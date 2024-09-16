Черный металл и битый шифер: жители Аксая показали, что ночной пожар оставил на рынке

Напомним, сообщение о пожаре на рынке в Аксае поступило около 03.30 мск в ночь на 16 сентября. На место отправили 70 пожарных, однако позднее группировку пришлось увеличить до 120 человек и 38 единиц техники. Потушить пожар удалось только к 7.00 мск. В результате пожар уничтожил десятки павильонов, к счастью, никто не пострадал.