Черный металл и битый шифер: жители Аксая показали, что ночной пожар оставил на рынке

Posted 16 сентября, 10:27
Published 16 сентября, 10:27
Modified 16 сентября, 10:29
Updated 16 сентября, 10:29
Напомним, сообщение о пожаре на рынке в Аксае поступило около 03.30 мск в ночь на 16 сентября. На место отправили 70 пожарных, однако позднее группировку пришлось увеличить до 120 человек и 38 единиц техники. Потушить пожар удалось только к 7.00 мск. В результате пожар уничтожил десятки павильонов, к счастью, никто не пострадал.
Всего, по данным МЧС России по Ростовской области, за сутки в регионе произошло около полутора сотни пожаров, половина из них — ландшафтные.
На снимках, которые прислали в редакцию RostovGazeta читатели, видно, что огонь бушевал в торговых павильонов. От прилавков стался только обугленный металл, шифер рассыпался по территории пожара.