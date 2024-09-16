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Posted 16 сентября, 10:27

Published 16 сентября, 10:27

Modified 16 сентября, 10:29

Updated 16 сентября, 10:29

Черный металл и битый шифер: жители Аксая показали, что ночной пожар оставил на рынке

Черный металл и битый шифер: жители Аксая показали, что ночной пожар оставил на рынке

16 сентября 2024, 10:27
Фото: rostovgazeta.ru
Черный металл и битый шифер: жители Аксая показали, что ночной пожар оставил на рынке

Жители Аксая показали кадры последствий ночного пожара на рынке

Жители Аксая побывали на месте ночного пожара на рынке и оказались шокированы последствиями ЧП.

Напомним, сообщение о пожаре на рынке в Аксае поступило около 03.30 мск в ночь на 16 сентября. На место отправили 70 пожарных, однако позднее группировку пришлось увеличить до 120 человек и 38 единиц техники. Потушить пожар удалось только к 7.00 мск. В результате пожар уничтожил десятки павильонов, к счастью, никто не пострадал.

Всего, по данным МЧС России по Ростовской области, за сутки в регионе произошло около полутора сотни пожаров, половина из них — ландшафтные.

Рынок в Аксае сгорел в ночь на 16 августа
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От прилавков стался только обугленный металОт прилавков стался только обугленный метал
От прилавков стался только обугленный металОт прилавков стался только обугленный метал
От прилавков стался только обугленный металОт прилавков стался только обугленный метал
От прилавков стался только обугленный металОт прилавков стался только обугленный метал
От прилавков стался только обугленный металОт прилавков стался только обугленный метал
От прилавков стался только обугленный металОт прилавков стался только обугленный метал
От прилавков стался только обугленный металОт прилавков стался только обугленный метал
От прилавков стался только обугленный металОт прилавков стался только обугленный метал
От прилавков стался только обугленный металОт прилавков стался только обугленный метал
Фото: rostovgazeta.ru. От прилавков стался только обугленный метал

На снимках, которые прислали в редакцию RostovGazeta читатели, видно, что огонь бушевал в торговых павильонов. От прилавков стался только обугленный металл, шифер рассыпался по территории пожара.

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#Общество#Ростовская область#Пожар#Аксай#Спасатели#Происшествия#Аксайский рынок
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