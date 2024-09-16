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Posted 16 сентября, 18:03

Published 16 сентября, 18:03

Modified 16 сентября, 18:05

Updated 16 сентября, 18:05

Дон обмелел из-за сильного ветра в Ростовской области 16 сентября

Дон обмелел из-за сильного ветра в Ростовской области 16 сентября

16 сентября 2024, 18:03
Фото: 1MI
Дон обмелел из-за сильного ветра в Ростовской области 16 сентября
Из-за сильного ветра в Ростовской области уровень воды в реке Дон падает. Соответствующая информация размещена на сайте Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии.

Согласно данным метеорологов на 16 сентября, в некоторых частях реки Дон ветровой сгон продолжает уменьшать уровень воды в Ростовской области. В устье между Аксаем и Азовом показатели опустились на 30 — 42 сантиметра ниже нормы.

Низкий уровень воды продержится в пределах неблагоприятных отметок и ниже вплоть до 18 сентября. Однако опасных гидрологических явлений на водных объектах Ростовской области не ожидается.

Эколог рассказал, чем обернется опасное обмеление реки Дон для ростовчан
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Напомним, что синоптики прогнозируют усиление ветра. В Ростовской области скорость движения воздушных масс дойдет до 23 метров в секунду.

Ранее эколог рассказал, чем обернется опасное обмеление реки Дон для ростовчан. Подробнее о негативных последствиях в материале RostovGazeta.

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