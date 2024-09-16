Дон обмелел из-за сильного ветра в Ростовской области 16 сентября

Posted 16 сентября, 18:03
Published 16 сентября, 18:03
Modified 16 сентября, 18:05
Updated 16 сентября, 18:05
Согласно данным метеорологов на 16 сентября, в некоторых частях реки Дон ветровой сгон продолжает уменьшать уровень воды в Ростовской области. В устье между Аксаем и Азовом показатели опустились на 30 — 42 сантиметра ниже нормы.
Низкий уровень воды продержится в пределах неблагоприятных отметок и ниже вплоть до 18 сентября. Однако опасных гидрологических явлений на водных объектах Ростовской области не ожидается.
Напомним, что синоптики прогнозируют усиление ветра. В Ростовской области скорость движения воздушных масс дойдет до 23 метров в секунду.
Ранее эколог рассказал, чем обернется опасное обмеление реки Дон для ростовчан. Подробнее о негативных последствиях в материале RostovGazeta.