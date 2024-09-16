Дон обмелел из-за сильного ветра в Ростовской области 16 сентября

Согласно данным метеорологов на 16 сентября, в некоторых частях реки Дон ветровой сгон продолжает уменьшать уровень воды в Ростовской области. В устье между Аксаем и Азовом показатели опустились на 30 — 42 сантиметра ниже нормы.