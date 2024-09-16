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Posted 16 сентября, 11:47

Published 16 сентября, 11:47

Modified 16 сентября, 11:49

Updated 16 сентября, 11:49

Эколог Лебедев назвал причину крупного пожара в Ростовской области

Эколог Лебедев назвал причину крупного пожара в Ростовской области

16 сентября 2024, 11:47
Фото: donland.ru
Эколог Лебедев назвал причину крупного пожара в Ростовской области
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Эксклюзив
Эколог Алексей Лебедев полагает, что возгорание в Аксае произошло искусственно. Своим мнением он поделился с RostovGazeta.

Эколог подчеркивает, что во время пожара в минувшие выходные находился в Аксае, помогая людям тушить огонь. И видел, как разгоралось пламя. Эксперт считает, что возгорание было не природным, а искусственным.

«Возможно, какие-то нехорошие люди случайно бросили окурок. Или был специальный поджог. Дело в том, что сомнительно, чтобы огонь так перекинулся с одной локальной точки, даже при сильном ветре. Не верится в это», — делится мнением Алексей Лебедев.
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Спикер настоятельно рекомендует жителям Ростовской области быть более бдительными. И если кто-то заметит, как недобросовестные граждане пытаются что-то поджечь, об этом обязательно следует незамедлительно сообщать.

«Серьезную опасность пожара создали свалки сухой растительности и захламленность участков вдоль жилых построек. Я заметил, что после обрезки деревьев остаются горы высохшего сухого валежника, высотой в полметра. Когда такая куча возгорается, температура и пламя в этом месте всегда больше. Это увеличивает объемы летучих взвесей, их разносит ветром. Они могут попасть на крышу дома или предприятия, которое занимается, к примеру, горюче-смазочными материалами. Если там недостаточно чистая территория — возгорание происходит обязательно», — рассказывает эколог.

Собеседник добавляет, что из-за свалок сухой растительности в частном секторе пламя достигало в высоту 10-и метров.

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Эксперт предупреждает, что охватившие в минувшие выходные Ростовскую область пожары негативно скажутся на экологии региона. Недомогание могут ощутить люди с проблемами органов дыхания и некоторые аллергики.

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