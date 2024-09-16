Эколог предупредил о кислотных дождях после пожаров в Ростовской области

Posted 16 сентября, 15:58
Published 16 сентября, 15:58
Modified 16 сентября, 16:00
Updated 16 сентября, 16:00
Согласно заявлению губернатора Василия Голубева, 15 сентября с начала суток в Ростовской области зафиксировано более 50 пожаров.
«Дым от пожаров быстро разносится ветром и способен загрязнять воздух на огромных расстояниях, поскольку содержит в себе тяжелые взвеси продуктов горения. Эти твердые частицы способны проникать не только в почву и воду, но также в наши дыхательные пути», — замечает эколог.
Дмитрий Брыканов добавляет, что если сразу после сильного пожара в Ростовской области пойдет дождь, то он может оказаться кислотным.
«Продукты горения, которые входят в состав дыма от пожара, при контакте с влажным воздухом могут образовывать кислотные соединения. Дым в данном случае играет роль „обратного фильтра“, через который проходящая дождевая вода насыщается кислотными элементами и в итоге попадает на поверхность земли», — объясняет эколог.
Такие осадки могут плохо сказаться на состоянии почвы, воды и растений.
Ранее RostovGazeta писала о том, что политолог объяснил причину страшного пожара в Аксае.