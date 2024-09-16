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Posted 16 сентября, 15:58

Published 16 сентября, 15:58

Modified 16 сентября, 16:00

Updated 16 сентября, 16:00

Воздух в Ростовской области может стать еще грязнее из-за пожаров

Эколог предупредил о кислотных дождях после пожаров в Ростовской области

16 сентября 2024, 15:58
Фото: rostovgazeta.ru
Воздух в Ростовской области может стать еще грязнее из-за пожаров

Воздух в Ростовской области может стать еще грязнее из-за пожаров

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В составе дыма от ландшафтных пожаров, которые несколько дней бушуют в Ростовской области, содержатся токсичные вещества, которые могут загрязнять воздух на больших расстояниях, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

Согласно заявлению губернатора Василия Голубева, 15 сентября с начала суток в Ростовской области зафиксировано более 50 пожаров.

«Дым от пожаров быстро разносится ветром и способен загрязнять воздух на огромных расстояниях, поскольку содержит в себе тяжелые взвеси продуктов горения. Эти твердые частицы способны проникать не только в почву и воду, но также в наши дыхательные пути», — замечает эколог.

Дмитрий Брыканов добавляет, что если сразу после сильного пожара в Ростовской области пойдет дождь, то он может оказаться кислотным.

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«Продукты горения, которые входят в состав дыма от пожара, при контакте с влажным воздухом могут образовывать кислотные соединения. Дым в данном случае играет роль „обратного фильтра“, через который проходящая дождевая вода насыщается кислотными элементами и в итоге попадает на поверхность земли», — объясняет эколог.

Такие осадки могут плохо сказаться на состоянии почвы, воды и растений.

Ранее RostovGazeta писала о том, что политолог объяснил причину страшного пожара в Аксае.

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