Эколог предупредил о кислотных дождях после пожаров в Ростовской области

«Дым от пожаров быстро разносится ветром и способен загрязнять воздух на огромных расстояниях, поскольку содержит в себе тяжелые взвеси продуктов горения. Эти твердые частицы способны проникать не только в почву и воду, но также в наши дыхательные пути», — замечает эколог.