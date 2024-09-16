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Posted 16 сентября, 11:42

Published 16 сентября, 11:42

Modified 16 сентября, 11:44

Updated 16 сентября, 11:44

Экс-чиновница из Ростова Стелла Руф добилась отсрочки от колонии до 2030 года

Экс-главу ЖКХ Пролетарского района Ростова Стеллу Руф оставили на свободе

16 сентября 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney
Экс-чиновница из Ростова Стелла Руф добилась отсрочки от колонии до 2030 года

Экс-чиновница из Ростова Стелла Руф добилась отсрочки от колонии до 2030 года

Бывшая глава ЖКХ Пролетарского района Ростова Стелла Руф добилась смягчения приговора. По решению Ростовского облсуда экс-чиновница должна отправиться в колонию-поселению через шесть лет, сообщили в пресс-службе суда RostovGazeta.

Заседание состоялось 16 сентября в 11.00 мск. Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию стороны зашиты бывшей чиновницы, приговоренной к полутора годам колонии-поселения.

Стелла Руф просила смягчить наказание или отсрочить его, пока ее дочери не исполнится 14 лет. Сейчас девочке 8 лет, а значит, речь идет минимум о 2030 году.

Суд пошел навстречу и изменил приговор, согласившись дать время до исполнения дочери 14 лет. Иначе ребенок остался бы совсем без родителей — ее отец уже два года служит на СВО.

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Как сообщала RostovGazeta, Стеллу Руф осудили в июле за превышении должностных полномочий. 33-летнюю женщину признали виновной в том, что она подписала акт приемки работ по благоустройству пляжа на Зеленом острове, зная о нарушениях при их проведении. А именно использовании декоративного бетона вместо архитектурного для изготовления 14 беседок. Сумма ущерба поставила около 4 миллионов рублей.

Стелла Руф была главой районного ЖКХ Ростова полтора года: с июля 2021-го по февраль 2023 года. После скандала с домом в переулке Кривошлыковском она уехала работать в Таганрог, где возглавила муниципальное казенное учреждение «Благоустройство». Но и там продержалась недолго. Не прошло и года, как она лишилась должности, став фигурантом уголовного дела.

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