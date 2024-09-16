Экс-главу ЖКХ Пролетарского района Ростова Стеллу Руф оставили на свободе

Posted 16 сентября, 11:42
Published 16 сентября, 11:42
Modified 16 сентября, 11:44
Updated 16 сентября, 11:44
Заседание состоялось 16 сентября в 11.00 мск. Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию стороны зашиты бывшей чиновницы, приговоренной к полутора годам колонии-поселения.
Стелла Руф просила смягчить наказание или отсрочить его, пока ее дочери не исполнится 14 лет. Сейчас девочке 8 лет, а значит, речь идет минимум о 2030 году.
Суд пошел навстречу и изменил приговор, согласившись дать время до исполнения дочери 14 лет. Иначе ребенок остался бы совсем без родителей — ее отец уже два года служит на СВО.
Как сообщала RostovGazeta, Стеллу Руф осудили в июле за превышении должностных полномочий. 33-летнюю женщину признали виновной в том, что она подписала акт приемки работ по благоустройству пляжа на Зеленом острове, зная о нарушениях при их проведении. А именно использовании декоративного бетона вместо архитектурного для изготовления 14 беседок. Сумма ущерба поставила около 4 миллионов рублей.
Стелла Руф была главой районного ЖКХ Ростова полтора года: с июля 2021-го по февраль 2023 года. После скандала с домом в переулке Кривошлыковском она уехала работать в Таганрог, где возглавила муниципальное казенное учреждение «Благоустройство». Но и там продержалась недолго. Не прошло и года, как она лишилась должности, став фигурантом уголовного дела.