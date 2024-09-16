Экс-главу ЖКХ Пролетарского района Ростова Стеллу Руф оставили на свободе

Стелла Руф была главой районного ЖКХ Ростова полтора года: с июля 2021-го по февраль 2023 года. После скандала с домом в переулке Кривошлыковском она уехала работать в Таганрог, где возглавила муниципальное казенное учреждение «Благоустройство». Но и там продержалась недолго. Не прошло и года, как она лишилась должности, став фигурантом уголовного дела.