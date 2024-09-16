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Posted 16 сентября, 05:53

Published 16 сентября, 05:53

Modified 16 сентября, 05:55

Updated 16 сентября, 05:55

Голубев дал новую информацию о крупных пожарах в Ростовской области

Голубев дал новую информацию о крупных пожарах в Ростовской области

16 сентября 2024, 05:53
Фото: Изображение Midjourney
Голубев дал новую информацию о крупных пожарах в Ростовской области
Губернатор Ростовской области прокомментировал крупные возгорания в регионе, информация опубликована в telegram-канале Василия Голубева.

По подсчетам губернатора, за сутки на Дону случились почти 140 пожаров, из которых 70 — ландшафтных. Пламя уничтожило три десятка строений, в том числе 13 жилых и садовых домов.

— Всем жителям, утратившим имущество, будет оказана помощь, — заявил глава региона.

О каких суммах идет речь, не уточняется. Ранее стало известно о том, что для жителей сгоревших домов развернули пункты временного размещения неподалеку от места ЧП.

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Один из крупнейших пожаров продолжает полыхать за Левым берегом Дона — у хутора Задонье Аксайского района. Пламя удерживают на одной площади, не давая распространяться дальше.

В Аксае утром 16 сентября потушили еще один пожар — на рынке по улице Ленина. Более сотни спасателей ликвидировали пламя на площади двух тысяч квадратных метров.

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