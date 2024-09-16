Губернатор Голубев сообщил о двух погибших на пожаре в Ростовской области

Жуткая трагедия произошла в селе Александровка Азовского района. Около 12.00 мск там загорелась трава — появилось сразу несколько очагов. Один из них был во дворе частного дома. Сильный ветер быстро раздувал пламя, и вскоре оно перебросилось на жилье.