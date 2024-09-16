Губернатор Голубев сообщил о двух погибших на пожаре в Ростовской области

Posted 16 сентября, 11:45
Published 16 сентября, 11:45
Modified 16 сентября, 11:47
Updated 16 сентября, 11:47
Жуткая трагедия произошла в селе Александровка Азовского района. Около 12.00 мск там загорелась трава — появилось сразу несколько очагов. Один из них был во дворе частного дома. Сильный ветер быстро раздувал пламя, и вскоре оно перебросилось на жилье.
— В помещении в это время находились два маломобильных человека. Несмотря на усилия медиков, спасти их не удалось, — рассказал Василий Голубев.
На место прибыли следователи и полицейские. Пока спасатели борются с пламенем, эксперты проводят следственные мероприятия.
Десятки пожаров одновременно полыхают в Ростовской области. Вторые сутки спасатели выезжают на вызовы, едва успев потушить предыдущее возгорание. По данным на утро 16 сентября, всего за 24 часа произошли 135 пожаров. Огонь уничтожил три десятка построек, из которых почти половина — жилые дома.