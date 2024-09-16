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Posted 16 сентября, 17:15

Published 16 сентября, 17:15

Modified 16 сентября, 17:17

Updated 16 сентября, 17:17

Итоги понедельника: в День города в Ростове готовились теракты, а в Аксае горел рынок

Итоги понедельника: в День города в Ростове готовились теракты, а в Аксае горел рынок

16 сентября 2024, 17:15
Фото: rostovgazeta.ru
Итоги понедельника: в День города в Ростове готовились теракты, а в Аксае горел рынок
За ночь в Аксае сгорел рынок, тем временем в Ростове задержали подозреваемого, планировавшего взрывы в День города, а ВККС разрешила арестовать экс-председателя Ленинского райсуда в донской столице.

Пожар на рынке

Около трех часов ночи 16 сентября спасатели получили сообщение о том, что в Аксае горит местный рынок, находящийся по улице Ленина. На момент приезда сотрудников МЧС огонь уже поразил две тысячи квадратных метров торговых рядов.

Изначально с пламенем боролись 70 спасателей и 18 единиц техники. Затем силы огнеборцев увеличили до 120 человек и 38 пожарных машин. Через час возгорание удалось локализовать, к 07.00 утра — полностью потушить.

В результате пожара было уничтожено 25 павильонов. Причины возникновения огня уточняются. В настоящий момент известно, что пожар на рынке не связан с ландшафтными возгораниями в Аксайском районе. Из людей никто не пострадал.

При этом предприниматели сообщили СМИ, что ранее им поступали предложения перейти на другие торговые точки.

Фото: rostovgazeta.ru
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Задержание террориста

В Ростове-на-Дону взяли террориста с позывным «Ловиатор», который планировал устроить два взрыва в День города. Мужчина является уроженцем страны СНГ, но практически с детства жил на Украине. Там он отсидел 10 лет за убийство, там же прошел спецподготовку по проведению диверсионно-террористических акций.

Сотрудники ФСБ задержали террориста у него дома — на съемной квартире. На допросе мужчина рассказал, что планировал подорвать железную дорогу и электроподстанцию. Для этого он сделал самодельные бомбы и спрятал недалеко от выбранной локации в лесополосе. Также он признался, что кураторы общались с ним не только на украинском, но и на английском.

При обыске в квартире нашли все необходимое для изготовления самодельных бомб и средства связи. Взрывную смесь мужчина варил прямо в кастрюле на плите. По словам задержанного, он приготовил уже более 10 килограммов.

Добавим, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Его отправили в СИЗО. Мужчине может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Фото: ФСБ
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Арест судьи

Высшая квалификационная коллегия судей одобрила арест экс-председателя Ленинского райсуда Ростова Алексея Куделина. Меру пресечения выбирали на заседании ВККС.

Решение об аресте было принято в связи с тем, что 49-летний экс-судья мог повлиять на свидетелей, которых еще не успели допросить. Куделин не согласен с доводами и считает их безосновательными.

Напомним, что уголовное дело завели в мае текущего года. В его отношении возбудили дело по статье о получении взяток в крупном размере в рамках дела ростовских судей. По версии следствия, за время работы он незаконно получил около 15 миллионов рублей.

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