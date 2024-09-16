Итоги понедельника: в День города в Ростове готовились теракты, а в Аксае горел рынок

Posted 16 сентября, 17:15
Published 16 сентября, 17:15
Modified 16 сентября, 17:17
Updated 16 сентября, 17:17
Около трех часов ночи 16 сентября спасатели получили сообщение о том, что в Аксае горит местный рынок, находящийся по улице Ленина. На момент приезда сотрудников МЧС огонь уже поразил две тысячи квадратных метров торговых рядов.
Изначально с пламенем боролись 70 спасателей и 18 единиц техники. Затем силы огнеборцев увеличили до 120 человек и 38 пожарных машин. Через час возгорание удалось локализовать, к 07.00 утра — полностью потушить.
В результате пожара было уничтожено 25 павильонов. Причины возникновения огня уточняются. В настоящий момент известно, что пожар на рынке не связан с ландшафтными возгораниями в Аксайском районе. Из людей никто не пострадал.
При этом предприниматели сообщили СМИ, что ранее им поступали предложения перейти на другие торговые точки.
В Ростове-на-Дону взяли террориста с позывным «Ловиатор», который планировал устроить два взрыва в День города. Мужчина является уроженцем страны СНГ, но практически с детства жил на Украине. Там он отсидел 10 лет за убийство, там же прошел спецподготовку по проведению диверсионно-террористических акций.
Сотрудники ФСБ задержали террориста у него дома — на съемной квартире. На допросе мужчина рассказал, что планировал подорвать железную дорогу и электроподстанцию. Для этого он сделал самодельные бомбы и спрятал недалеко от выбранной локации в лесополосе. Также он признался, что кураторы общались с ним не только на украинском, но и на английском.
При обыске в квартире нашли все необходимое для изготовления самодельных бомб и средства связи. Взрывную смесь мужчина варил прямо в кастрюле на плите. По словам задержанного, он приготовил уже более 10 килограммов.
Добавим, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Его отправили в СИЗО. Мужчине может грозить до 20 лет тюремного заключения.
Высшая квалификационная коллегия судей одобрила арест экс-председателя Ленинского райсуда Ростова Алексея Куделина. Меру пресечения выбирали на заседании ВККС.
Решение об аресте было принято в связи с тем, что 49-летний экс-судья мог повлиять на свидетелей, которых еще не успели допросить. Куделин не согласен с доводами и считает их безосновательными.
Напомним, что уголовное дело завели в мае текущего года. В его отношении возбудили дело по статье о получении взяток в крупном размере в рамках дела ростовских судей. По версии следствия, за время работы он незаконно получил около 15 миллионов рублей.