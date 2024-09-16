Итоги понедельника: в День города в Ростове готовились теракты, а в Аксае горел рынок

Сотрудники ФСБ задержали террориста у него дома — на съемной квартире. На допросе мужчина рассказал, что планировал подорвать железную дорогу и электроподстанцию. Для этого он сделал самодельные бомбы и спрятал недалеко от выбранной локации в лесополосе. Также он признался, что кураторы общались с ним не только на украинском, но и на английском.