Мобильное приложение ПСБ для бизнеса признано лучшим в России

«ПСБ постоянно работает над совершенствованием сервисов для своих клиентов. Наш приоритет — развитие функциональности уже существующих и создание новых удобных цифровых решений. Мы фокусируемся на персонализации банковского обслуживания, цифровизации клиентских сценариев и предоставлении экосистемных решений для бизнеса. Признание достижений ПСБ со стороны авторитетного консалтингового агентства Markswebb отражает активную работу всей нашей команды по внедрению наиболее современных и востребованных клиентами продуктов и услуг», — комментирует Иван Паткин, вице-президент — директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.