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Posted 16 сентября, 18:38

Published 16 сентября, 18:38

Modified 16 сентября, 19:57

Updated 16 сентября, 19:57

Мужчина разбился насмерть, выпав с балкона многоэтажки в центре Ростова

Мужчина разбился насмерть, выпав с балкона многоэтажки в центре Ростова

16 сентября 2024, 18:38
Мужчина погиб, упав с балкона 16-этажного дома на площади Гагарина в Ростове-на-Дону, сообщают очевидцы. Кадрами с места ЧП читатели поделились с RostovGazeta.

Страшная трагедия произошла 16 сентября напротив вуза, в доме № 6/87 на площади Гагарина (на кольце с Текучева). По словам очевидцев, неизвестный упал с балкона. Был ли это несчастный случай или горожанин решил свести счеты с жизнью, неизвестно.

Местные жители тут же вызвали на место экстренные службы. Медики констатировали смерть, а тело доставили в морг на специальной машине. Полицейские осмотрели место ЧП и опросили свидетелей. Обстоятельства и причины гибели ростовчанина пока неизвестны.

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— «Жигули» жалко, — написали в комментариях подписчики, увидев вмятину на машине, появившуюся после падения мужчины. — Мне кажется, подобное происходит по какой-то неаккуратности.

В этот же день в Волгодонске из окна школы выпал подросток, который забрался на подоконник. 15-летний ученик приземлился, пролетев два этажа. Пострадавшего без сознания доставили в больницу. Врачи оказали ему необходимую медпомощь.

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