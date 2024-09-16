Мужчина разбился насмерть, выпав с балкона многоэтажки в центре Ростова

Posted 16 сентября, 18:38
Published 16 сентября, 18:38
Modified 16 сентября, 19:57
Updated 16 сентября, 19:57
Страшная трагедия произошла 16 сентября напротив вуза, в доме № 6/87 на площади Гагарина (на кольце с Текучева). По словам очевидцев, неизвестный упал с балкона. Был ли это несчастный случай или горожанин решил свести счеты с жизнью, неизвестно.
Местные жители тут же вызвали на место экстренные службы. Медики констатировали смерть, а тело доставили в морг на специальной машине. Полицейские осмотрели место ЧП и опросили свидетелей. Обстоятельства и причины гибели ростовчанина пока неизвестны.
— «Жигули» жалко, — написали в комментариях подписчики, увидев вмятину на машине, появившуюся после падения мужчины. — Мне кажется, подобное происходит по какой-то неаккуратности.
В этот же день в Волгодонске из окна школы выпал подросток, который забрался на подоконник. 15-летний ученик приземлился, пролетев два этажа. Пострадавшего без сознания доставили в больницу. Врачи оказали ему необходимую медпомощь.