Общественник предложил возродить ясли для роста демографии в Ростовской области

Posted 16 сентября, 10:34
Published 16 сентября, 10:34
Modified 16 сентября, 10:36
Updated 16 сентября, 10:36
Вопросы демографии, в том числе и в Ростовской области, сегодня все больше беспокоят экспертов. В разных регионах чиновники предлагают разные пути решения задачи.
Например, в Приморье, заявили о необходимости заводить детей в перерывах на работе. А если ребенка не с кем оставлять дома, предложено брать его с собой на работу.
«Такими понятиями руководствоваться нельзя. Дети должны рождаться в любви, чтобы потом не страдать в неполной семье. А чтобы это происходило, в первую очередь, у людей должен быть достойный заработок, который позволит содержать не только себя, но и ребенка», — отмечает Владислав Махмудов.
Собеседник подчеркивает, что сегодня семьям с детьми оказывается всесторонняя поддержка. Но из-за инфляции еще есть, к чему стремиться.
«Брать детей на работу тоже не выход. Но и этот вопрос решаем. Есть хороший опыт советских лет, когда создавали ясельные группы. Нужно и сейчас возвращать эту практику. Строить больше детских садов в спальных районах, возрождать ясли», — резюмирует общественник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в школах и детских садах Ростова не хватает 66 тысяч мест.