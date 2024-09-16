Общественник предложил возродить ясли для роста демографии в Ростовской области

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Для повышения рождаемости в Ростовской области у людей должен быть достойный заработок. А в спальных районах компактного проживания нужно возрождать ясли, чтобы было, с кем оставлять малышей, пока родители на работе, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.