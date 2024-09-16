rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 10:34

Published 16 сентября, 10:34

Modified 16 сентября, 10:36

Updated 16 сентября, 10:36

Общественник предложил возрождать ясли для улучшения демографии в Ростовской области

Общественник предложил возродить ясли для роста демографии в Ростовской области

16 сентября 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney
Общественник предложил возрождать ясли для улучшения демографии в Ростовской области
Сюжет
Эксклюзив
Для повышения рождаемости в Ростовской области у людей должен быть достойный заработок. А в спальных районах компактного проживания нужно возрождать ясли, чтобы было, с кем оставлять малышей, пока родители на работе, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Вопросы демографии, в том числе и в Ростовской области, сегодня все больше беспокоят экспертов. В разных регионах чиновники предлагают разные пути решения задачи.

Например, в Приморье, заявили о необходимости заводить детей в перерывах на работе. А если ребенка не с кем оставлять дома, предложено брать его с собой на работу.

«Такими понятиями руководствоваться нельзя. Дети должны рождаться в любви, чтобы потом не страдать в неполной семье. А чтобы это происходило, в первую очередь, у людей должен быть достойный заработок, который позволит содержать не только себя, но и ребенка», — отмечает Владислав Махмудов.
Ростовская область стала лидером среди самых вымирающих регионов ЮФО
Узнать подробнее

Собеседник подчеркивает, что сегодня семьям с детьми оказывается всесторонняя поддержка. Но из-за инфляции еще есть, к чему стремиться.

«Брать детей на работу тоже не выход. Но и этот вопрос решаем. Есть хороший опыт советских лет, когда создавали ясельные группы. Нужно и сейчас возвращать эту практику. Строить больше детских садов в спальных районах, возрождать ясли», — резюмирует общественник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в школах и детских садах Ростова не хватает 66 тысяч мест.

В школах и детсадах Ростова-на-Дону не хватает 66 тыс мест
Узнать подробнее
Читайте также:
Население Ростовской области вымирает со скоростью больше 2 тысяч человек в месяцНе хотят рожать: в школах Ростовской области будут изучать семьеведениеПлату за детские сады подняли в Ростовской области
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Инфляция#Демография#Рождаемость#Семья#Ростов#Заработок#Детские сады#Ясли#Спальные районы
Подпишитесь
Популярное