Общественник рассказал, почему дерево упало на ребенка в Батайске

Posted 16 сентября, 16:54
Published 16 сентября, 16:54
Modified 16 сентября, 16:56
Updated 16 сентября, 16:56
Напомним, что из-за падения ствола сухого дерева возле детской площадки в Батайске, пострадал трехлетний малыш. При этом жители города рассказывают, что неоднократно подавали обращения в соответствующие инстанции, требуя, чтобы аварийное дерево спилили.
«Опасной ситуации, которая произошла в Батайске, можно было избежать, если бы соответствующие службы вовремя реагировали на обращения жителей. Я неоднократно поднимал вопрос об аварийных деревьях, которые, в том числе, растут и возле детских площадок. У нас это большая проблема, от которой страдают и взрослые и дети», — отмечает Владислав Махмудов.
Собеседник добавляет, что в последние годы в Ростовской области появились сильные ветры. Они не только несут пыль со степей Калмыкии, но и могут обрушивать сухие деревья.
«Проблема заключается еще и в том, что сами жители ничего не могут сделать с сухим, даже частично обрушившимся деревом. Так как для спила деревьев необходимо заключение дендролога. Иначе можно попасть под административный штраф. А дендрологов, судя по всему, не хватает, раз они не успевают отрабатывать жалобы людей», — объясняет общественник.
Спикер уверен, что проблема с сухими деревьями в Ростове и области не терпит отлагательств. Ее необходимо решать.
«Например, можно увеличить штат дендрологов, чтобы они оперативно реагировали на жалобы. Или откорректировать соответствующий закон, чтобы в определенных случаях, когда сухое дерево угрожает обрушением, люди могли самостоятельно принять меры без риска попасть под административный штраф. Это спасет от возможного падения огромных веток, деревьев, которые могут повредить автомобиль, имущество, а также нанести увечья и травмы вплоть до летального исхода», — резюмирует общественник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как из-за аварийного дерева в доме у ростовчанки три месяца текла крыша.