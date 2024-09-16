«Передел собственности»: политолог объяснил причину страшного пожара в Аксае

Posted 16 сентября, 12:22
Published 16 сентября, 12:22
Modified 16 сентября, 12:24
Updated 16 сентября, 12:24
Напомним, что 15 сентября в Аксайском районе пожар охватил огромные площади сухой травы. Огонь быстро распространялся. Дым окутал Ростов, создавая нулевую видимость на дорогах. В ночь на 16 августа поступило сообщение о пожаре на рынке по улице Ленина в Аксае. К утру огонь ликвидировали. Он уничтожил 25 павильонов.
«Я вчера возвращался с аэропорта и ощущал в Ростове сильный запах гари», — отмечает Евгений Михайлов.
«Причин пожара может быть несколько. Но я не думаю, что его могли устроить диверсанты. Нужно дождаться официальных версий со сводками о произошедшем, а пока можно только предполагать», — говорит спикер.
В качестве основной из возможных причин пожара в минувшие выходные конкретно на рынке в Аксае собеседник называет борьбу коммерческих структур.
«Возможно, кому-то понадобилось в Аксае место для постройки. Поэтому, скорее всего, речь может идти о переделе собственности. Ростовская область — очень криминальный регион. Здесь за долгие годы сложились определенные взаимоотношения между различными группировками. И мы видим, как силовики сегодня работают над очисткой правоохранительной системы и так далее», — резюмирует политолог.