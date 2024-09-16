После сотни крупных пожаров Ростовскую область накроет пыльная буря

По данным синоптиков, 16 сентября в регионе сохранится штормовой ветер. Его порывы достигнут 22 метров в секунду, или 79 километров в час. В этот же день в соседней Республике Калмыкия продолжает бушевать пыльная буря. Очевидно, она доберется до донского края, где снова наблюдается засушливая жаркая погода.