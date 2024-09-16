После сотни крупных пожаров Ростовскую область накроет пыльная буря

Posted 16 сентября, 07:59
Published 16 сентября, 07:59
Modified 16 сентября, 08:01
Updated 16 сентября, 08:01
По данным синоптиков, 16 сентября в регионе сохранится штормовой ветер. Его порывы достигнут 22 метров в секунду, или 79 километров в час. В этот же день в соседней Республике Калмыкия продолжает бушевать пыльная буря. Очевидно, она доберется до донского края, где снова наблюдается засушливая жаркая погода.
После ливня несколько дней назад земля и растительность уже высохла. На Дону полыхают пожары. Только за прошедшие сутки спасатели потушили более 130 очагов возгорания в разных районах региона.
Мощный ветер продолжит бушевать с новой силой. Он поднимет в воздух частички земли и накроет часть Ростовской области. В каких именно районах будет наблюдаться опасное природное явление, не уточняется.