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Posted 16 сентября, 07:59

Published 16 сентября, 07:59

Modified 16 сентября, 08:01

Updated 16 сентября, 08:01

После сотни крупных пожаров Ростовскую область накроет пыльная буря

После сотни крупных пожаров Ростовскую область накроет пыльная буря

16 сентября 2024, 07:59
Фото: Unsplash
После сотни крупных пожаров Ростовскую область накроет пыльная буря
Πыльная буря 17 сентября οбрушится нa Ροстοвcκую οбласть пοслe пοжapοв, сообщает 1рнд со ссылкой на Гидрометцентр

По данным синоптиков, 16 сентября в регионе сохранится штормовой ветер. Его порывы достигнут 22 метров в секунду, или 79 километров в час. В этот же день в соседней Республике Калмыкия продолжает бушевать пыльная буря. Очевидно, она доберется до донского края, где снова наблюдается засушливая жаркая погода.

После ливня несколько дней назад земля и растительность уже высохла. На Дону полыхают пожары. Только за прошедшие сутки спасатели потушили более 130 очагов возгорания в разных районах региона.

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Мощный ветер продолжит бушевать с новой силой. Он поднимет в воздух частички земли и накроет часть Ростовской области. В каких именно районах будет наблюдаться опасное природное явление, не уточняется.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Пожары#Калмыкия#Гидрометцентр#Засуха#Штормовой ветер#Πыльная буря
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