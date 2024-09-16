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Posted 16 сентября, 06:29

Published 16 сентября, 06:29

Modified 16 сентября, 06:32

Updated 16 сентября, 06:32

Появились кадры задержания украинского террориста, готовившего взрыв в Ростове

Появились кадры задержания украинского террориста, готовившего взрыв в Ростове

16 сентября 2024, 06:29
Фото: ФСБ
Появились кадры задержания украинского террориста, готовившего взрыв в Ростове
Спецслужбы опубликовали кадры задержания украинского террориста, который хотел подорвать ж/д пути в Ростове на День города, сообщает платформа ВГТРК «Смотрим».

Боевика с позывным «Ловиатор» взяли у него дома, в арендованной квартире на шестом этаже. В первые же секунды мужчина признался, что работал на главное управление разведки Украины и готовился подорвать рельсы, ведущие к Крыму.

Как сообщала RostovGazeta, диверсант — гражданин одной из стран СНГ, но много лет он прожил в Украине. Там же получил срок за убийство и через 10 лет вышел на свободу. ФСБ предполагает, что «Ловиатора» завербовали именно в тюрьме.

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Видео: ФСБ. Появились кадры задержания украинского террориста, готовившего взрыв в Ростове

При обыске в квартире нашли все необходимое для самодельных бомб. Взрывную смесь мужчина варил прямо в кастрюле на плите. По словам задержанного, он приготовил уже больше 10 килограммов.

За покушение на подрыв ж/д дороги и диверсантскую деятельность украинскому боевику грозит срок по нескольким статьям сразу. До суда мужчина будет находиться в СИЗО.

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