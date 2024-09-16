Появились кадры задержания украинского террориста, готовившего взрыв в Ростове

Как сообщала RostovGazeta, диверсант — гражданин одной из стран СНГ, но много лет он прожил в Украине. Там же получил срок за убийство и через 10 лет вышел на свободу. ФСБ предполагает, что «Ловиатора» завербовали именно в тюрьме.