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Posted 16 сентября, 04:47

Published 16 сентября, 04:47

Modified 16 сентября, 04:49

Updated 16 сентября, 04:49

Появились пугающие кадры пожара на рынке в Аксае

Появились пугающие кадры пожара на рынке в Аксае

16 сентября 2024, 04:47
Фото: Шедеврум
Появились пугающие кадры пожара на рынке в Аксае
Пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области обнародовала кадры страшного пожара в Аксае, где ночью сгорел рынок на улице Ленина.

Сообщение о пожаре на рынке в Аксае поступило на пульт спасателей около 03.30 мск в ночь на 16 сентября. На место происшествия сначала направили 70 пожарных, но позднее группировку пришлось увеличить до 120 человек и 38 единиц техники.

Видео: Шедеврум. Появились пугающие кадры пожара на рынке в Аксае
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Справиться с пожаром удалось только к утру, о полной ликвидации в МЧС сообщили к 07.00 мск. Всего огонь успел охватить 2000 квадратных метров площади и уничтожить 25 павильонов. Причины пожара устанавливается. Однако в ведомстве уточнили, что возгорание на рынке никак не связано с пожарами в Аксайском районе, которые полыхали накануне. Напомним, всего в Ростовской области спасателям пришлось тушить несколько десятков пожаров одновременно.

На видео пожарные пытаются победить огонь, но он не отступает, видно, что конструкции охвачены пламенем.

В результате происшествия никто не пострадал.

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