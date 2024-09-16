Появились пугающие кадры пожара на рынке в Аксае

Справиться с пожаром удалось только к утру, о полной ликвидации в МЧС сообщили к 07.00 мск. Всего огонь успел охватить 2000 квадратных метров площади и уничтожить 25 павильонов. Причины пожара устанавливается. Однако в ведомстве уточнили, что возгорание на рынке никак не связано с пожарами в Аксайском районе, которые полыхали накануне. Напомним, всего в Ростовской области спасателям пришлось тушить несколько десятков пожаров одновременно.