Появились пугающие кадры пожара на рынке в Аксае

Posted 16 сентября, 04:47
Published 16 сентября, 04:47
Modified 16 сентября, 04:49
Updated 16 сентября, 04:49
Сообщение о пожаре на рынке в Аксае поступило на пульт спасателей около 03.30 мск в ночь на 16 сентября. На место происшествия сначала направили 70 пожарных, но позднее группировку пришлось увеличить до 120 человек и 38 единиц техники.
Справиться с пожаром удалось только к утру, о полной ликвидации в МЧС сообщили к 07.00 мск. Всего огонь успел охватить 2000 квадратных метров площади и уничтожить 25 павильонов. Причины пожара устанавливается. Однако в ведомстве уточнили, что возгорание на рынке никак не связано с пожарами в Аксайском районе, которые полыхали накануне. Напомним, всего в Ростовской области спасателям пришлось тушить несколько десятков пожаров одновременно.
На видео пожарные пытаются победить огонь, но он не отступает, видно, что конструкции охвачены пламенем.
В результате происшествия никто не пострадал.