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Posted 16 сентября, 11:51

Published 16 сентября, 11:51

Modified 16 сентября, 12:26

Updated 16 сентября, 12:26

Эколог заявил о гибели редких растений, животных и птиц при пожаре в Аксайском районе

Редкие растения, животные и птицы погибли во время пожара в Аксайском районе

16 сентября 2024, 11:51
Фото: donland.ru
Эколог заявил о гибели редких растений, животных и птиц при пожаре в Аксайском районе
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Эксклюзив
Эколог Алексей Лебедев сообщил RostovGazeta, что при пожаре в Аксайском районе погибли редкие растения, пострадали мелкие животные и птицы.

Напомним, что из-за крупных ландшафтных пожаров в минувшие выходные, в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области введен режим ЧС.

Эксперт RostovGazeta Алексей Лебедев рассказывает, что во время пожара находился в Аксае — помогал людям тушить огонь. И видел, как разгоралось пламя, из-за которого погибло много редких растений, пострадали мелкие животные и птицы.

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«Много растительности пострадало от огня. Сейчас — осень, растения сбрасывают семена на следующий год. Все это уничтожило пламя. Теперь на местах, охваченных огнем, вероятно, в основном будут расти лишь сорняковые травы — камыш, тростник», — высказывает мнение собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала о последствиях ночного пожара на рынке в Аксае.

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