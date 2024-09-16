Редкие растения, животные и птицы погибли во время пожара в Аксайском районе

Posted 16 сентября, 11:51
Published 16 сентября, 11:51
Modified 16 сентября, 12:26
Updated 16 сентября, 12:26
Напомним, что из-за крупных ландшафтных пожаров в минувшие выходные, в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области введен режим ЧС.
Эксперт RostovGazeta Алексей Лебедев рассказывает, что во время пожара находился в Аксае — помогал людям тушить огонь. И видел, как разгоралось пламя, из-за которого погибло много редких растений, пострадали мелкие животные и птицы.
«Много растительности пострадало от огня. Сейчас — осень, растения сбрасывают семена на следующий год. Все это уничтожило пламя. Теперь на местах, охваченных огнем, вероятно, в основном будут расти лишь сорняковые травы — камыш, тростник», — высказывает мнение собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала о последствиях ночного пожара на рынке в Аксае.