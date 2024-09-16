РЭО готовит сентябрьский марафон экскурсий на объекты ТКО

Posted 16 сентября, 17:40
Published 16 сентября, 17:40
Modified 16 сентября, 17:40
Updated 16 сентября, 17:40
Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, предприятия по обработке и утилизации отходов стали неотъемлемой частью комплексной системы обращения с ТКО. После начала реформирования отрасли началось активное строительство подобных объектов. Также важную роль играет экопросветительская составляющая реформы, напомнил Буцаев. Глава РЭО отметил, что совместно с партнером — движением «Экосистема» — РЭО запускает марафон экскурсий на объекты для активной молодежи, вовлеченной в экологическую повестку. Экоактивисты могут подробно ознакомиться с тем, как работает экономика замкнутого цикла и как устроена система обращения с отходами, подвел итог гендиректор оператора. Об этом информирует 56orb:
В рамках акции с 16 по 26 сентября намечены более 20 экскурсий на объекты инфраструктуры по обращению с ТКО, расположенные на территории в том числе таких регионов России, как Волгоградская, Вологодская, Воронежская области, город Севастополь, Красноярский край, Московская, Псковская области, Республика Удмуртия, Рязанская, Свердловская, Тамбовская, Тульская, Челябинская области.
Как рассказал сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев, региональные представители движения регулярно становятся организаторами и участниками акций РСО, проводят мастер-классы по сортировке отходов и просветительские занятия. Поэтому посещение объектов по обращению с ТКО станет логичным дополнением их деятельности, чтобы наглядно познакомиться с современным процессом обращения с отходами в России. Всего в экскурсиях примут участие более 300 экоактивистов из 17 регионов страны, добавил Руднев.