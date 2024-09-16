РЭО готовит сентябрьский марафон экскурсий на объекты ТКО

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, предприятия по обработке и утилизации отходов стали неотъемлемой частью комплексной системы обращения с ТКО. После начала реформирования отрасли началось активное строительство подобных объектов. Также важную роль играет экопросветительская составляющая реформы, напомнил Буцаев. Глава РЭО отметил, что совместно с партнером — движением «Экосистема» — РЭО запускает марафон экскурсий на объекты для активной молодежи, вовлеченной в экологическую повестку. Экоактивисты могут подробно ознакомиться с тем, как работает экономика замкнутого цикла и как устроена система обращения с отходами, подвел итог гендиректор оператора. Об этом информирует 56orb: