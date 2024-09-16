Режим ЧС ввели в районах Ростовской области 16 сентября

Posted 16 сентября, 09:40
Published 16 сентября, 09:40
Modified 16 сентября, 09:43
Updated 16 сентября, 09:43
В результате разбушевавшейся стихии сгорели 13 жилых домов и 17 построек. По данным к полудню 16 сентября почти все возгорания потушили. К счастью, ЧП обошлись без пострадавших. Люди, лишившиеся крыши над головой, находятся в пунктах временного размещения. Некоторые уехали к родственникам.
Во всех городах и районах, где произошли крупные пожары, работает комиссия по оценке ущерба. В Аксайском и Неклиновском районах из-за сложной обстановки ввели режим ЧС.
Всего за сутки на Дону произошли почти полторы сотни пожаров, из которых порядка половины — ландшафтные. Пламя уничтожило сотни тысяч квадратных метров сухой травы, складов, жилых и садовых построек. С пламенем боролись более двух тысяч человек на 300 автоцистернах.
По прогнозам синоптиков, после череды крупных возгораний Ростовскую область накроет пыльная буря, которая идет со стороны Калмыкии. В первую очередь она угрожает восточной части региона: Дубовскому, Зимовниковскому, Волгодонскому и соседним с ними районам.