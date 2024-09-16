Режим ЧС ввели в районах Ростовской области 16 сентября

Всего за сутки на Дону произошли почти полторы сотни пожаров, из которых порядка половины — ландшафтные. Пламя уничтожило сотни тысяч квадратных метров сухой травы, складов, жилых и садовых построек. С пламенем боролись более двух тысяч человек на 300 автоцистернах.