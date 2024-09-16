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Posted 16 сентября, 09:40

Published 16 сентября, 09:40

Modified 16 сентября, 09:43

Updated 16 сентября, 09:43

Из-за крупных пожаров в двух районах Ростовской области ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в районах Ростовской области 16 сентября

16 сентября 2024, 09:40
Фото: donland.ru
Из-за крупных пожаров в двух районах Ростовской области ввели режим ЧС

Из-за крупных пожаров в двух районах Ростовской области ввели режим ЧС

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Пожары в Ростовской области 15 сентября: онлайн-репортаж
Режим ЧС ввели в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области из-за крупных ландшафтных пожаров, сообщает «Интерфакс».

В результате разбушевавшейся стихии сгорели 13 жилых домов и 17 построек. По данным к полудню 16 сентября почти все возгорания потушили. К счастью, ЧП обошлись без пострадавших. Люди, лишившиеся крыши над головой, находятся в пунктах временного размещения. Некоторые уехали к родственникам.

Во всех городах и районах, где произошли крупные пожары, работает комиссия по оценке ущерба. В Аксайском и Неклиновском районах из-за сложной обстановки ввели режим ЧС.

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Всего за сутки на Дону произошли почти полторы сотни пожаров, из которых порядка половины — ландшафтные. Пламя уничтожило сотни тысяч квадратных метров сухой травы, складов, жилых и садовых построек. С пламенем боролись более двух тысяч человек на 300 автоцистернах.

По прогнозам синоптиков, после череды крупных возгораний Ростовскую область накроет пыльная буря, которая идет со стороны Калмыкии. В первую очередь она угрожает восточной части региона: Дубовскому, Зимовниковскому, Волгодонскому и соседним с ними районам.

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