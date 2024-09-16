Рынок в Аксае сгорел в ночь на 16 августа

Posted 16 сентября, 04:33
Published 16 сентября, 04:33
Modified 16 сентября, 04:35
Updated 16 сентября, 04:35
Около 03.30 мск поступило сообщение о пожаре на рынке в Аксае по улице Ленина. Когда пожарные прибыли на место происшествия, стало понятно, что горят торговые павильоны, а площадь пожара составила 2000 квадратных метров.
К ликвидации пожара привлекли 70 человек и 18 единиц техники. Позднее группировку увеличили до 120 человек и 38 единиц техники. К 04.10 пожарные сумели локализовать, а к 07.00 мск — ликвидировали. Всего огонь уничтожил 25 павильонов, информации о пострадавших не поступало.
Всего, по словам НГУ МЧС РОССИИ по Ростовской области Сергея Филиппова, в Ростовской области за сутки произошло более 135 пожаров.
Ранее жители Ростова наблюдали зарево от пожара на левом берегу, огонь к ночь так и не смогли потушить.