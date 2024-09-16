Рынок в Аксае сгорел в ночь на 16 августа

К ликвидации пожара привлекли 70 человек и 18 единиц техники. Позднее группировку увеличили до 120 человек и 38 единиц техники. К 04.10 пожарные сумели локализовать, а к 07.00 мск — ликвидировали. Всего огонь уничтожил 25 павильонов, информации о пострадавших не поступало.