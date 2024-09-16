rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 04:33

Published 16 сентября, 04:33

Modified 16 сентября, 04:35

Updated 16 сентября, 04:35

Рынок в Аксае сгорел в ночь на 16 августа

Рынок в Аксае сгорел в ночь на 16 августа

16 сентября 2024, 04:33
Фото: Для иллюстрации. Шедеврум
Рынок в Аксае сгорел в ночь на 16 августа
В ночь на 16 августа спасатели тушили рынок в Аксае, площадь пожара составила 2000 квадратных метров, сообщает региональный ГУ МЧС России.

Около 03.30 мск поступило сообщение о пожаре на рынке в Аксае по улице Ленина. Когда пожарные прибыли на место происшествия, стало понятно, что горят торговые павильоны, а площадь пожара составила 2000 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекли 70 человек и 18 единиц техники. Позднее группировку увеличили до 120 человек и 38 единиц техники. К 04.10 пожарные сумели локализовать, а к 07.00 мск — ликвидировали. Всего огонь уничтожил 25 павильонов, информации о пострадавших не поступало.

Видео: Для иллюстрации. Шедеврум. Рынок в Аксае сгорел в ночь на 16 августа
Голубев сообщил новую информацию о пожарах в Ростовской области
Узнать подробнее

Всего, по словам НГУ МЧС РОССИИ по Ростовской области Сергея Филиппова, в Ростовской области за сутки произошло более 135 пожаров.

Ранее жители Ростова наблюдали зарево от пожара на левом берегу, огонь к ночь так и не смогли потушить.

Читайте также:
Под Ростовом ландшафтный пожар перебросился на 15 домовВ Аксае полыхающий на складах со стройматериалами пожар перекинулся на домаВ Ростовской области при возгорании травы погиб человек. Правда это или фейк?
#Общество#Видео#Ростовская область#Пожар#Аксай#МЧС#Пожарные#МЧС России#Происшествия
Подпишитесь
Популярное