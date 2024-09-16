Штормовой ветер в Ростове-на-Дону повалил почти полсотни деревьев

Posted 16 сентября, 12:49
Published 16 сентября, 12:49
Modified 16 сентября, 12:52
Updated 16 сентября, 12:52
В Ростове-на-Дону продолжает бушевать сильный и порывистый ветер. Глава администрации рассказал, что жители присылают в дежурную службу сообщения о падении аварийных деревьев. За 16 сентября поступило еще 48 обращений.
Чаще всего деверья падают в Пролетарском районе. Там зарегистрировано 13 случаев. В Ворошиловском — восемь случаев, а в Октябрьском и Первомайском — по семь. Коммунальщики уже ликвидировали 33 упавших дерева.
Напомним, что ранее жителей Ростова-на-Дону предупредили о массовом деревопаде.
До этого синоптики рассказали, что шквалистый ветер принесет в Ростовскую область пылевые бури.