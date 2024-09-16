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Posted 16 сентября, 12:49

Published 16 сентября, 12:49

Modified 16 сентября, 12:52

Updated 16 сентября, 12:52

Штормовой ветер продолжает сносить деревья в Ростове-на-Дону

Штормовой ветер в Ростове-на-Дону повалил почти полсотни деревьев

16 сентября 2024, 12:49
Фото: Администрация Ростова
Штормовой ветер продолжает сносить деревья в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону уже около суток работники коммунальных служб убирать последствия порывистого ветра на территории города, сообщает в личном микроблоге глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

В Ростове-на-Дону продолжает бушевать сильный и порывистый ветер. Глава администрации рассказал, что жители присылают в дежурную службу сообщения о падении аварийных деревьев. За 16 сентября поступило еще 48 обращений.

Чаще всего деверья падают в Пролетарском районе. Там зарегистрировано 13 случаев. В Ворошиловском — восемь случаев, а в Октябрьском и Первомайском — по семь. Коммунальщики уже ликвидировали 33 упавших дерева.

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Фото: Администрация Ростова

Напомним, что ранее жителей Ростова-на-Дону предупредили о массовом деревопаде.

До этого синоптики рассказали, что шквалистый ветер принесет в Ростовскую область пылевые бури.

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