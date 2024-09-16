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Posted 16 сентября, 07:17

Published 16 сентября, 07:17

Modified 16 сентября, 07:22

Updated 16 сентября, 07:22

Синоптики сообщили, когда ждать дожди в Ростовской области

Синоптики сообщили, когда Ростовскую область накроет дождями и похолодает

16 сентября 2024, 07:17
Фото: Unsplash
Синоптики сообщили, когда ждать дожди в Ростовской области

Через неделю Ростовскую область снова накроют дожди

Стало известно, когда дожди вернутся в Ростовскую область, об этом говорится в прогнозе синоптиков на ближайшую неделю.

По данным синоптиков, ближайшая неделя, с 16-го по 22 сентября, будет солнечной и теплой. Столбик термометра покажет от +23 до +27 градусов днем. А ночью опустится до +10…+17. В северной части региона (Верхнедонской, Чертковский районы) — до +6.

Следующая неделя начнется с осадков. Обильные дожди обещают 23 и 24 сентября в донской столице. Небо затянет тучами, а температура воздуха при этом снизится до +19 градусов днем. Едва стихший ветер снова начнет усиливаться. Скорость его порывов достигнет 10 метров в секунду.

Ветер усилится в Ростовской области до 20 метров в секунду
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Аналогичная ситуация будет на юге Дона (Сальский, Егорлыкский районы) и западе (Таганрог, Матвеево-Курганский районы). В восточной и северной частях региона прогнозируют небольшое похолодание и пасмурную погоду. Однако осадков там не ожидается. Речь идет о Зимовниковском, Дубовском, Шолоховском и Чертковском районах.

Ранее стало известно, когда стихнет ветер в Ростовской области.

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