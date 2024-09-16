Синоптики сообщили, когда Ростовскую область накроет дождями и похолодает

По данным синоптиков, ближайшая неделя, с 16-го по 22 сентября, будет солнечной и теплой. Столбик термометра покажет от +23 до +27 градусов днем. А ночью опустится до +10…+17. В северной части региона (Верхнедонской, Чертковский районы) — до +6.