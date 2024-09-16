Суд в Ростове посадил на 16 лет напавшего на военных террориста

Происшествие, из-за которого мужчина сядет в тюрьму, случилось 29 февраля 2000 года. Как установил суд, в те времена он входил в террористическую группировку, которая нападала на десантников. В ее составе он совершил нападение на служащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Военнослужащие находились возле села Улус-Керт. Террористы набросились на них с трех сторон, открыв огонь. Батыкаев* вместе с остальными стрелял из автомата Калашникова.