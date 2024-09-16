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Posted 16 сентября, 18:42

Published 16 сентября, 18:42

Modified 16 сентября, 18:43

Updated 16 сентября, 18:43

Суд в Ростове посадил на 16 лет члена банды Басаева*, напавшего на военных

Суд в Ростове посадил на 16 лет напавшего на военных террориста

16 сентября 2024, 18:42
Фото: 1MI
Суд в Ростове посадил на 16 лет члена банды Басаева*, напавшего на военных
Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор члену террористической банды Басаева* и Хаттаба* Алавди Батыкаеву*, который в 2000 году напал на российских военных, сообщает Следком России.

Мужчину признали виновным по статье «Посягательство на жизнь военнослужащих» и приговорили к 16 годам колонии строгого режима. При этом максимальные санкции статьи предусматривают пожизненное заключение.

Происшествие, из-за которого мужчина сядет в тюрьму, случилось 29 февраля 2000 года. Как установил суд, в те времена он входил в террористическую группировку, которая нападала на десантников. В ее составе он совершил нападение на служащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Военнослужащие находились возле села Улус-Керт. Террористы набросились на них с трех сторон, открыв огонь. Батыкаев* вместе с остальными стрелял из автомата Калашникова.

Бой длился всю ночь — до утра 1 марта. В результате погибли 84 десантника, еще четверо попали в лазарет с ранениями различной степени тяжести.

С момента нападения прошло больше 20 лет. Недавно правоохранителям удалось задержать нескольких членов банды. Их также осудили на длительный срок. Остальных террористов продолжают разыскивать до сих пор.

Ранее в Ростове задержали украинского террориста-подрывника, который планировал устроить взрыв на ж/д путях в День города.

* — внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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