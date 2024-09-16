Только 5% россиян смогут позволить себе купить авто к 2030 году

Чем больше двигатель, тем выше цена и разница при подорожании. Сейчас за движок от трех до трех с половиной литров нужно отдать чуть меньше миллиона рублей. С 1 октября речь пойдет уже об 1,8 миллиона. А к 2030-му — о 3,8 миллиона рублей. То же самое с двигателем объемом больше трех с половиной литров. Пока что его можно взять за 1,2 миллиона рублей. Через две недели — за 2,3 миллиона. А с 2030-го — 4,8 миллиона рублей.