Только 5% россиян смогут позволить себе купить авто к 2030 году

Posted 16 сентября, 07:39
Published 16 сентября, 07:39
Modified 16 сентября, 07:41
Updated 16 сентября, 07:41
С 1 октября в России начнут действовать новые коэффициенты утильсбора. Каждый год они будут индексироваться на 10-20%. Из-за этого поднимется и цена на машины.
Сначала ставка утильсбора подскочит сразу на 70-85%. Например, двигатель объемом меньше литра, который стоит сейчас около 80 тысяч рублей, с 1 октября оценят в 150 тысяч. В следующем году стоимость вырастит до 180, еще спустя год — до 216. Спустя несколько лет постоянных прибавлений в цене по 20-30 тысяч рублей, самый дешевый двигатель будет обходиться в 316,8 тысячи рублей. Такую цену прогнозируют к 2030 году.
Аналогичная ситуация и с другими двигателями. Те, которые рассчитаны на один-два литра, продаются сейчас по 300 тысяч рублей. С 1 октября цена на них достигнет 556 тысяч, а к 2030 году — почти 1,2 миллиона рублей. Примерно к такому же уровню выйдут и двигатели электрокаров и гибридов. В 2025 году за них попросят почти 700 тысяч рублей, а в 2030-м — 1,2 миллиона.
Двигатели объемом от двух до трех литров оценивают в 845 тысяч рублей. Через пару недель стоимость поднимется до 1,6 миллиона рублей. А через шесть лет — до 3,3 миллиона.
Чем больше двигатель, тем выше цена и разница при подорожании. Сейчас за движок от трех до трех с половиной литров нужно отдать чуть меньше миллиона рублей. С 1 октября речь пойдет уже об 1,8 миллиона. А к 2030-му — о 3,8 миллиона рублей. То же самое с двигателем объемом больше трех с половиной литров. Пока что его можно взять за 1,2 миллиона рублей. Через две недели — за 2,3 миллиона. А с 2030-го — 4,8 миллиона рублей.
Новые коэффициенты будут действовать для машин, ввезенных в Россию после 1 октября 2024 года. При этом импортерам нужно уведомить таможенные службы об этом до 1 ноября.
Из-за скачка цен на двигатели стоимость машин вырастит на 15% уже через пару недель. А с января к новой цене добавят еще 15%. По мнению аналитиков, к 2030 году цены на транспорт станут настолько высокими, что его смогут купить лишь 5% россиян.
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