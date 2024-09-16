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Posted 16 сентября, 07:39

Published 16 сентября, 07:39

Modified 16 сентября, 07:41

Updated 16 сентября, 07:41

Только 5% россиян смогут позволить себе купить авто к 2030 году

Только 5% россиян смогут позволить себе купить авто к 2030 году

16 сентября 2024, 07:39
Фото: Unsplash
Только 5% россиян смогут позволить себе купить авто к 2030 году
В ближайшие шесть лет цены на машины взлетят из-за подорожания двигателей в три раза, сообщают «Новые известия».

С 1 октября в России начнут действовать новые коэффициенты утильсбора. Каждый год они будут индексироваться на 10-20%. Из-за этого поднимется и цена на машины.

Сначала ставка утильсбора подскочит сразу на 70-85%. Например, двигатель объемом меньше литра, который стоит сейчас около 80 тысяч рублей, с 1 октября оценят в 150 тысяч. В следующем году стоимость вырастит до 180, еще спустя год — до 216. Спустя несколько лет постоянных прибавлений в цене по 20-30 тысяч рублей, самый дешевый двигатель будет обходиться в 316,8 тысячи рублей. Такую цену прогнозируют к 2030 году.

Аналогичная ситуация и с другими двигателями. Те, которые рассчитаны на один-два литра, продаются сейчас по 300 тысяч рублей. С 1 октября цена на них достигнет 556 тысяч, а к 2030 году — почти 1,2 миллиона рублей. Примерно к такому же уровню выйдут и двигатели электрокаров и гибридов. В 2025 году за них попросят почти 700 тысяч рублей, а в 2030-м — 1,2 миллиона.

Двигатели объемом от двух до трех литров оценивают в 845 тысяч рублей. Через пару недель стоимость поднимется до 1,6 миллиона рублей. А через шесть лет — до 3,3 миллиона.

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Фото: Unsplash.

Чем больше двигатель, тем выше цена и разница при подорожании. Сейчас за движок от трех до трех с половиной литров нужно отдать чуть меньше миллиона рублей. С 1 октября речь пойдет уже об 1,8 миллиона. А к 2030-му — о 3,8 миллиона рублей. То же самое с двигателем объемом больше трех с половиной литров. Пока что его можно взять за 1,2 миллиона рублей. Через две недели — за 2,3 миллиона. А с 2030-го — 4,8 миллиона рублей.

Новые коэффициенты будут действовать для машин, ввезенных в Россию после 1 октября 2024 года. При этом импортерам нужно уведомить таможенные службы об этом до 1 ноября.

Из-за скачка цен на двигатели стоимость машин вырастит на 15% уже через пару недель. А с января к новой цене добавят еще 15%. По мнению аналитиков, к 2030 году цены на транспорт станут настолько высокими, что его смогут купить лишь 5% россиян.

Ранее RostovGazeta сообщала, из-за чего подскочили цены на Lada Vesta.

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