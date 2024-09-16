Торговцам с рынка в Аксае предлагали сменить место работы до пожара

Posted 16 сентября, 10:47
Published 16 сентября, 10:47
Modified 16 сентября, 10:49
Updated 16 сентября, 10:49
СМИ сообщает со ссылкой на слова продавцов, что они не хотели менять место локации из-за выгодного расположения их рынка. Кроме того, на этой точке у них уже сформирован круг покупателей, которые попросту перейдут к конкурентам поблизости, если бизнесмены уйдут на другую торговую площадку. А это значит, что предприниматели потерпят убытки.
В ночь на 16 сентября убытки потерпели все торговцы — даже без переезда. Огонь уничтожил павильоны и товары. За несколько часов от местных прилавков остались лишь обугленные конструкции с растекшимся пластиком.
Потушить пламя удалось к 07.00 мск на площади порядка двух тысяч квадратных метров.
Чтобы восстановить место торговли, понадобится немало времени, сил и денег.