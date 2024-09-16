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Posted 16 сентября, 10:47

Published 16 сентября, 10:47

Modified 16 сентября, 10:49

Updated 16 сентября, 10:49

Торговцам с рынка в Аксае предлагали сменить место работы до пожара

Торговцам с рынка в Аксае предлагали сменить место работы до пожара

16 сентября 2024, 10:47
Фото: rostovgazeta.ru
Торговцам с рынка в Аксае предлагали сменить место работы до пожара
Бизнесмены якобы не раз получали предложение о переезде на новую торговую площадку с рынка на улице Ленина, 16, однако предприниматели отказывались, оставаясь на прежней точке в Аксае, сообщает 1rnd.

СМИ сообщает со ссылкой на слова продавцов, что они не хотели менять место локации из-за выгодного расположения их рынка. Кроме того, на этой точке у них уже сформирован круг покупателей, которые попросту перейдут к конкурентам поблизости, если бизнесмены уйдут на другую торговую площадку. А это значит, что предприниматели потерпят убытки.

В ночь на 16 сентября убытки потерпели все торговцы — даже без переезда. Огонь уничтожил павильоны и товары. За несколько часов от местных прилавков остались лишь обугленные конструкции с растекшимся пластиком.

Потушить пламя удалось к 07.00 мск на площади порядка двух тысяч квадратных метров.

Чтобы восстановить место торговли, понадобится немало времени, сил и денег.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Пожар#Аксай#Рынок#Переезд#Убытки
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