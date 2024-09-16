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Posted 16 сентября, 19:48

Published 16 сентября, 19:48

Modified 16 сентября, 19:50

Updated 16 сентября, 19:50

Центральные улицы Ростова на сутки оставят без воды

Центральные улицы Ростова на сутки оставят без воды

16 сентября 2024, 19:48
Фото: 1MI
Центральные улицы Ростова на сутки оставят без воды
С утра 17 сентября в центральной части Ростова перекроют холодную воду, сообщает Ростовводоканал.

Примерно в 08:30 краны опустеют в домах, расположенных в границах улиц Станиславского и Серафимовича, переулков Халтуринского и Островского. В этом «квадрате» находятся несколько десятков многоквартирных домов. В том числе несколько из них на улицах Московской и Темерницкой — на участке между двумя переулками.

Там воды не будет до утра следующего дня. Восстановить водоснабжение обещают к 08:00.

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Причиной временных неудобств стал капитальный ремонт труб водопровода на улице Московской. Кроме того, из-за масштабных работ эту дорогу частично перекрыли для движения транспорта.

Ранее RostovGazeta перечислила улицы Западного, на которых отключат воду 18 сентября. Там планируют менять часть трубы на водопроводной насосной станции.

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#Евгения Волкова#Общество#Отключение воды#Вода#Ремонт#Ростовводоканал#Улицы#Ростов
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