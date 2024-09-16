Центральные улицы Ростова на сутки оставят без воды

Примерно в 08:30 краны опустеют в домах, расположенных в границах улиц Станиславского и Серафимовича, переулков Халтуринского и Островского. В этом «квадрате» находятся несколько десятков многоквартирных домов. В том числе несколько из них на улицах Московской и Темерницкой — на участке между двумя переулками.