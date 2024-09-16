Центральные улицы Ростова на сутки оставят без воды

Posted 16 сентября, 19:48
Published 16 сентября, 19:48
Modified 16 сентября, 19:50
Updated 16 сентября, 19:50
Примерно в 08:30 краны опустеют в домах, расположенных в границах улиц Станиславского и Серафимовича, переулков Халтуринского и Островского. В этом «квадрате» находятся несколько десятков многоквартирных домов. В том числе несколько из них на улицах Московской и Темерницкой — на участке между двумя переулками.
Там воды не будет до утра следующего дня. Восстановить водоснабжение обещают к 08:00.
Причиной временных неудобств стал капитальный ремонт труб водопровода на улице Московской. Кроме того, из-за масштабных работ эту дорогу частично перекрыли для движения транспорта.
Ранее RostovGazeta перечислила улицы Западного, на которых отключат воду 18 сентября. Там планируют менять часть трубы на водопроводной насосной станции.