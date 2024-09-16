Цены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 5% за полгода

Posted 16 сентября, 12:28
Published 16 сентября, 12:28
Modified 16 сентября, 12:30
Updated 16 сентября, 12:30
По данным на начало сентября, цены подскочили на 5,14% в регионе, в сравнении с концом декабря 2023 года. В том числе — на 7,7% подорожали платные услуги (почта, страховка, образование, медицина, ЖКХ и прочее) и на 4,3% — товары.
Среди продуктов больше всего увеличилось в цене сливочное масло (на 17%), плодоовощная продукция (на 11%) и хлеб (на 7%). Стоимость спиртного подскочила на 6%. Мясо и птица почти не изменились в цене. Они подорожали всего на 0,9%. Аналогичная ситуация с крупами и бобовыми — всего на 1,1%.
Непродовольственные товары (одежда и обувь, табак, стройматериалы, бензин, медикаменты и другое) в среднем стали дороже на 3,23%. Больше всего выросла цена на медикаменты (8,3%). Остальные наименования в списке колеблются в рамках 1-6% инфляции. Моющие и чистящие средства даже подешевели — на 1,3%.
Тарифы по ЖКХ и цены аренды квартир выросли на 8% за полгода. Расценки в клиниках и больницах увеличились на 12,3%, зарубежный туризм подорожал на 16,3%, а санаторно-оздоровительные услуги в родной стране — на все 23,4%. Цены на проезд в пассажирском транспорте подскочили на 9%.
Меньше всего подорожала стоимость услуг в сфере образования (2%) и дошкольного воспитания (0,6%).
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