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Posted 16 сентября, 12:28

Published 16 сентября, 12:28

Modified 16 сентября, 12:30

Updated 16 сентября, 12:30

За полгода цены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 5%

Цены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 5% за полгода

16 сентября 2024, 12:28
Фото: rostovgazeta.ru
За полгода цены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 5%
В Ростовской области стремительно растут цены на товары и услуги, актуальные данные об инфляции в регионе опубликовал Ростовстат.

По данным на начало сентября, цены подскочили на 5,14% в регионе, в сравнении с концом декабря 2023 года. В том числе — на 7,7% подорожали платные услуги (почта, страховка, образование, медицина, ЖКХ и прочее) и на 4,3% — товары.

Среди продуктов больше всего увеличилось в цене сливочное масло (на 17%), плодоовощная продукция (на 11%) и хлеб (на 7%). Стоимость спиртного подскочила на 6%. Мясо и птица почти не изменились в цене. Они подорожали всего на 0,9%. Аналогичная ситуация с крупами и бобовыми — всего на 1,1%.

Непродовольственные товары (одежда и обувь, табак, стройматериалы, бензин, медикаменты и другое) в среднем стали дороже на 3,23%. Больше всего выросла цена на медикаменты (8,3%). Остальные наименования в списке колеблются в рамках 1-6% инфляции. Моющие и чистящие средства даже подешевели — на 1,3%.

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Тарифы по ЖКХ и цены аренды квартир выросли на 8% за полгода. Расценки в клиниках и больницах увеличились на 12,3%, зарубежный туризм подорожал на 16,3%, а санаторно-оздоровительные услуги в родной стране — на все 23,4%. Цены на проезд в пассажирском транспорте подскочили на 9%.

Меньше всего подорожала стоимость услуг в сфере образования (2%) и дошкольного воспитания (0,6%).

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