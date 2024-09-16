Цены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 5% за полгода

Среди продуктов больше всего увеличилось в цене сливочное масло (на 17%), плодоовощная продукция (на 11%) и хлеб (на 7%). Стоимость спиртного подскочила на 6%. Мясо и птица почти не изменились в цене. Они подорожали всего на 0,9%. Аналогичная ситуация с крупами и бобовыми — всего на 1,1%.