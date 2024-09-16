Ученые назвали 3 признака проблем с мозгом

Posted 16 сентября, 09:35
Published 16 сентября, 09:35
Modified 16 сентября, 09:35
Updated 16 сентября, 09:35
Первым симптомом является ухудшение памяти, пишет newkhakasiya.online. Хотя подобные изменения могут наблюдаться у пожилых людей, старший директор по уходу и поддержке в Ассоциации Альцгеймера Моника Морено и клинический нейрофизиолог Виктория Ливитт подчеркивают, что особое внимание следует уделять трудностям при запоминании, особенно новой информации. Это один из первых тревожных сигналов заболевания. Со временем такие затруднения могут существенно повлиять на повседневную жизнь: человек начинает забывать о запланированных встречах или приеме необходимых лекарств и даже теряет ориентировку на знакомых маршрутах.
Вторым признаком являются затруднения в выполнении привычных действий, которые ранее не вызывали никаких проблем. Например, известный шеф-повар может в какой-то момент оказаться в ситуации, когда не помнит, как приготовить омлет.
Третьим признаком эксперты называют проблемы с речью. У многих людей время от времени возникают трудности в поиске нужного слова — оно крутится на языке, но вспомнить его не получается. Однако у пациентов с болезнью Альцгеймера подобные сложности появляются регулярно.
Кроме того, по мере прогрессирования болезни Альцгеймера человеку становится трудно поддерживать разговор. Например, он может остановиться на середине предложения или начать повторяться. К другим признакам этой болезни относятся трудности с отслеживанием времени и дат, определением расстояний, отстранение от социума, неправильное принятие решений.