Ученые назвали 3 признака проблем с мозгом

Первым симптомом является ухудшение памяти, пишет newkhakasiya.online. Хотя подобные изменения могут наблюдаться у пожилых людей, старший директор по уходу и поддержке в Ассоциации Альцгеймера Моника Морено и клинический нейрофизиолог Виктория Ливитт подчеркивают, что особое внимание следует уделять трудностям при запоминании, особенно новой информации. Это один из первых тревожных сигналов заболевания. Со временем такие затруднения могут существенно повлиять на повседневную жизнь: человек начинает забывать о запланированных встречах или приеме необходимых лекарств и даже теряет ориентировку на знакомых маршрутах.