rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 14:23

Published 16 сентября, 14:23

Modified 16 сентября, 14:25

Updated 16 сентября, 14:25

В Ростовской области дерево упало на 3-летнего ребенка

В Батайске дерево упало на трехлетнего ребенка

16 сентября 2024, 14:23
Фото: 1MI
В Ростовской области дерево упало на 3-летнего ребенка
В Ростовской области на детскую площадку упало дерево. Ствол придавил трехлетнего малыша, сообщает телеграм-канал «Мой Батайск».

Днем 16 сентября в Батайске дерево упало на ребенка. Инцидент произошел в сквере Авиагородка. Дети играли на площадке, когда на нее упала большая береза, которая задела трехлетнего мальчика.

Очевидцы рассказали, что ребенок кричал. Ему вызвали скорую помощь. На данный момент о состоянии мальчика ничего неизвестно.

Дети в Ростовской области бродяжничают с восьми лет
Узнать подробнее
В Ростовской области дерево упало на 3-летнего ребенкаВ Ростовской области дерево упало на 3-летнего ребенка
В Ростовской области дерево упало на 3-летнего ребенка. Фото: ТГ-канал «Мой батайск»

Дончане призвали коммунальные службы и власти города обратить внимание на проблему ветхих деревьев: «Сколько детей еще должно пострадать?» — спросил один из комментаторов.

Официальной информации о несчастном случае не поступало, она будет уточняться.

Ранее в Ростове-на-Дону врачи вскрыли ребенку желудок, доставая магнитные шарики.

Читайте также:
В Ростовской области полиция разыскивает байкера, ударившего ребенка-инвалидаВ Батайске автомобиль сбил 8-летнего ребенка прямо во двореВ Ростовской области 15-летний ученик выпал из окна школы
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Дети#Батайск#Детская площадка#Упало дерево#Дерево рухнуло#Пострадавший ребенок#Происшествия
Подпишитесь
Популярное