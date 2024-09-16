В Батайске дерево упало на трехлетнего ребенка

Posted 16 сентября, 14:23
Published 16 сентября, 14:23
Modified 16 сентября, 14:25
Updated 16 сентября, 14:25
Днем 16 сентября в Батайске дерево упало на ребенка. Инцидент произошел в сквере Авиагородка. Дети играли на площадке, когда на нее упала большая береза, которая задела трехлетнего мальчика.
Очевидцы рассказали, что ребенок кричал. Ему вызвали скорую помощь. На данный момент о состоянии мальчика ничего неизвестно.
Дончане призвали коммунальные службы и власти города обратить внимание на проблему ветхих деревьев: «Сколько детей еще должно пострадать?» — спросил один из комментаторов.
Официальной информации о несчастном случае не поступало, она будет уточняться.
Ранее в Ростове-на-Дону врачи вскрыли ребенку желудок, доставая магнитные шарики.