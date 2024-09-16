В День города в Ростове планировались два теракта

Posted 16 сентября, 13:06
Published 16 сентября, 13:06
Modified 16 сентября, 13:08
Updated 16 сентября, 13:08
Сотрудники ФСБ задержали на съемной квартире подозреваемого в подготовке нескольких взрывов на территории города. как стало известно из сообщения регионального управления ФСБ, мужчина приехал в Россию из-за рубежа и предварительно прошел спецподготовку по организации и проведению диверсионно-террористических акций. Обучение проводила разведка Украины в полевом лагере в Киевской области.
Мужчина с позывным «Ловиатар» в День города план позвал взрыв на железной дороге и электрической подстанции. Самодельная бомба была приготовлена и спрятана недалеко от выбранной локации — в лесополосе.
Во время допросов мужчина рассказал, кто давал ему указания. При том иногда они были на английском языке, поэтому приходилось пользоваться переводчиком. Кроме того, в его квартире также нашли оборудование для создания взрывчатки, средства связи и элементы самодельных бомб.
Добавим, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Его отправили в СИЗО. Мужчине может грозить до 20 лет тюремного заключения.
Ранее RostovGazeta показала кадры задержания украинского террориста, готовившего взрыв в Ростове-на-Дону.