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Posted 16 сентября, 13:06

Published 16 сентября, 13:06

Modified 16 сентября, 13:08

Updated 16 сентября, 13:08

В Ростове отправили в СИЗО подозреваемого, планировавшего взрывы в День города

В День города в Ростове планировались два теракта

16 сентября 2024, 13:06
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове отправили в СИЗО подозреваемого, планировавшего взрывы в День города

В Ростове отправили в СИЗО подозреваемого, планировавшего взрывы в День города

В Ростове-на-Дону задержали мужчинку, который планировал устроить два взрыва в праздничные дни, сообщает «Комсомольская Правда Ростов» со ссылкой на собственные источники.

Сотрудники ФСБ задержали на съемной квартире подозреваемого в подготовке нескольких взрывов на территории города. как стало известно из сообщения регионального управления ФСБ, мужчина приехал в Россию из-за рубежа и предварительно прошел спецподготовку по организации и проведению диверсионно-террористических акций. Обучение проводила разведка Украины в полевом лагере в Киевской области.

Мужчина с позывным «Ловиатар» в День города план позвал взрыв на железной дороге и электрической подстанции. Самодельная бомба была приготовлена и спрятана недалеко от выбранной локации — в лесополосе.

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Во время допросов мужчина рассказал, кто давал ему указания. Фото: ФСБ

Во время допросов мужчина рассказал, кто давал ему указания. При том иногда они были на английском языке, поэтому приходилось пользоваться переводчиком. Кроме того, в его квартире также нашли оборудование для создания взрывчатки, средства связи и элементы самодельных бомб.

Добавим, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Его отправили в СИЗО. Мужчине может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Ранее RostovGazeta показала кадры задержания украинского террориста, готовившего взрыв в Ростове-на-Дону.

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