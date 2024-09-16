В День города в Ростове планировались два теракта

Во время допросов мужчина рассказал, кто давал ему указания. При том иногда они были на английском языке, поэтому приходилось пользоваться переводчиком. Кроме того, в его квартире также нашли оборудование для создания взрывчатки, средства связи и элементы самодельных бомб.