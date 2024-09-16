В Гидрометцентре спрогнозировали теплую осень в Ростовской области

Posted 16 сентября, 18:17
Published 16 сентября, 18:17
Modified 16 сентября, 18:19
Updated 16 сентября, 18:19
На юге страны, в том числе и в Ростовской области в среднем температура воздуха и воды опустится до +25–+27 градусов. Жителям донского региона уже не стоит ожидать более теплых дней.
Теперь столбики термометров будут только опускаться. Однако температура воды все еще остается высокой. Так, например, в Геленджике она держится в районе +26 градусов, в Сочи — +27 градусов, а в Ялте — +25 градусов.
Добавим, что в 2024 году бархатный сезон будет продолжительным. Он завершится примерно в середине октября.
Ранее RostovGazeta написала о том, что в донском регионе резко похолодает. Температура упадет сразу до +6 градусов.
До этого синоптики рассказали, когда стихнет ветер в Ростовской области.