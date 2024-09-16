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Posted 16 сентября, 18:17

Published 16 сентября, 18:17

Modified 16 сентября, 18:19

Updated 16 сентября, 18:19

Метеоролог Вильфанд спрогнозировал начало бархатного сезона в Ростовской области

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую осень в Ростовской области

16 сентября 2024, 18:17
Фото: 1MI
Метеоролог Вильфанд спрогнозировал начало бархатного сезона в Ростовской области

Метеоролог Вильфанд рассказал, чего ждать в Ростовской области от погоды

В Ростовской области началось постепенное снижение температуры. Жара окончательно покинула юг, ей на смену пришел бархатный сезон, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

На юге страны, в том числе и в Ростовской области в среднем температура воздуха и воды опустится до +25–+27 градусов. Жителям донского региона уже не стоит ожидать более теплых дней.

Теперь столбики термометров будут только опускаться. Однако температура воды все еще остается высокой. Так, например, в Геленджике она держится в районе +26 градусов, в Сочи — +27 градусов, а в Ялте — +25 градусов.

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону успокоится ветер
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Добавим, что в 2024 году бархатный сезон будет продолжительным. Он завершится примерно в середине октября.

Ранее RostovGazeta написала о том, что в донском регионе резко похолодает. Температура упадет сразу до +6 градусов.

До этого синоптики рассказали, когда стихнет ветер в Ростовской области.

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