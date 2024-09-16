В Ростове-на-Дону появится технопарк радиоэлектроники

Posted 16 сентября, 16:34
Published 16 сентября, 16:34
Modified 16 сентября, 16:36
Updated 16 сентября, 16:36
Технопарк будет работать на базе предприятия «Бештау». Над созданием проектом работала донская команда на протяжении трех месяцев. Резидентами площадки планируют сделать компании, осуществляющие разработку и производство конкурентной продукции в сфере электронной промышленности.
Министр промышленности и энергетики области Андрей Савельев рассказал, что новый проект станет готовой площадной для бизнеса. Однако основной задачей технопарка является создание и развитие промышленной инфраструктуры в регионах до 2030 года.
Ранее RostovGazeta рассказала о том, что на проект спорткомплекса власти Ростовской области потратят 24 миллиона рублей.