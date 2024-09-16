rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 16:34

Published 16 сентября, 16:34

Modified 16 сентября, 16:36

Updated 16 сентября, 16:36

В Ростове-на-Дону появится технопарк радиоэлектроники

В Ростове-на-Дону появится технопарк радиоэлектроники

16 сентября 2024, 16:34
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону появится технопарк радиоэлектроники
В Ростове-на-Дону планируют создать технопарк радиоэлектроники, который поможет развивать промышленную инфраструктуру, сообщает портал правительства региона.

Технопарк будет работать на базе предприятия «Бештау». Над созданием проектом работала донская команда на протяжении трех месяцев. Резидентами площадки планируют сделать компании, осуществляющие разработку и производство конкурентной продукции в сфере электронной промышленности.

Министр промышленности и энергетики области Андрей Савельев рассказал, что новый проект станет готовой площадной для бизнеса. Однако основной задачей технопарка является создание и развитие промышленной инфраструктуры в регионах до 2030 года.

Ранее RostovGazeta рассказала о том, что на проект спорткомплекса власти Ростовской области потратят 24 миллиона рублей.

Читайте также:
В Ростове строительство дорог на Театральном спуске обойдется в 1,4 млрд рубВ Ростове экспертиза одобрила проект гостиницы на левом берегу ДонаГосэкспертиза «завернула» проект корпуса радиотерапии в онкодиспансере в Ростове
#Регина Симакова#Технологии#Наука#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство#Компании#Проект#Промышленность#Развитие#Технология
Подпишитесь
Популярное