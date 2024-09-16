rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 13:45

Published 16 сентября, 13:45

Modified 16 сентября, 13:47

Updated 16 сентября, 13:47

В Ростовской области 15-летний ученик выпал из окна школы

В Ростовской области 15-летний ученик выпал из окна школы

16 сентября 2024, 13:45
Фото: 1MI
В Ростовской области 15-летний ученик выпал из окна школы
В Волгодонске подросток выпал из окна одной из местных школ, сообщает DonDay со ссылкой на собственные источники.

16 сентября в школе №10 Волгодонска произошел несчастный случай. Посреди учебного дня 15-летний подросток выпал из окна второго этажа образовательного учреждения, которое находится по адресу улица Максима Горького, 163.

Известно, что парень залез на подоконник, не удержался и свалился вниз. От падения он получил травмы и потерял сознание. Врачи скорой помощи быстро прибыли на место происшествия и забрали школьника в больницу. Он жив, ему ничто не угрожает.

Официальной информации об инциденте не поступало, данные уточняются.

В Ростовской области разработают свои учебники по истории
Узнать подробнее

Ранеее сообщалось, что байкер ударил ребёнка-инвалида, который немного потрогал его мотоцикл.

Читайте также:
В Волгодонске выросло число детей заразившихся инфекцией в детском садуПрокуратура проверит детсад в Ростовской области, в котором заразились детиДетские сады Ростовской области начали закрываться из-за вирусной инфекции
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Школа#Дети#Больница#Волгодонск#Школьники#Падение#Травмы#Подросток#Школьник#Происшествия
Подпишитесь
Популярное