В Ростовской области 15-летний ученик выпал из окна школы

Posted 16 сентября, 13:45
Published 16 сентября, 13:45
Modified 16 сентября, 13:47
Updated 16 сентября, 13:47
16 сентября в школе №10 Волгодонска произошел несчастный случай. Посреди учебного дня 15-летний подросток выпал из окна второго этажа образовательного учреждения, которое находится по адресу улица Максима Горького, 163.
Известно, что парень залез на подоконник, не удержался и свалился вниз. От падения он получил травмы и потерял сознание. Врачи скорой помощи быстро прибыли на место происшествия и забрали школьника в больницу. Он жив, ему ничто не угрожает.
Официальной информации об инциденте не поступало, данные уточняются.