В Ростовской области резко похолодает до +6 градусов

Posted 16 сентября, 15:41
Published 16 сентября, 15:41
Modified 16 сентября, 15:43
Updated 16 сентября, 15:43
Так, во вторник, 17 сентября, на юге Ростовской области ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный до 22 метров в секунду. Температурный фон днем будет варьироваться от +26 до +30 градусов, ночью — от +14 до +19 градусов, а в северной части региона ожидается похолодание сразу до +10 градусов.
В среду, 18 сентября, по югу Ростовской области местами пройдет небольшой дождь. Ветер ускорится до 23 метров в секунду. Дневной температурный диапазон составит от +20 до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов. В отдельных частях региона ожидается снижение температуры до +6 градусов.
Ранее стало известно, что после сотни крупных пожаров Ростовскую область накроет сильная пыльная буря.