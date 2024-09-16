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Posted 16 сентября, 15:41

Published 16 сентября, 15:41

Modified 16 сентября, 15:43

Updated 16 сентября, 15:43

В Ростовской области резко похолодает до +6 градусов

В Ростовской области резко похолодает до +6 градусов

16 сентября 2024, 15:41
Фото: Unsplash
В Ростовской области резко похолодает до +6 градусов
В ближайшие дни температура воздуха в Ростовской области опустится до +6 градусов, сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии.

Так, во вторник, 17 сентября, на юге Ростовской области ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный до 22 метров в секунду. Температурный фон днем будет варьироваться от +26 до +30 градусов, ночью — от +14 до +19 градусов, а в северной части региона ожидается похолодание сразу до +10 градусов.

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В среду, 18 сентября, по югу Ростовской области местами пройдет небольшой дождь. Ветер ускорится до 23 метров в секунду. Дневной температурный диапазон составит от +20 до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов. В отдельных частях региона ожидается снижение температуры до +6 градусов.

Ранее стало известно, что после сотни крупных пожаров Ростовскую область накроет сильная пыльная буря.

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