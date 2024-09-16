В Ростовской области резко похолодает до +6 градусов

Так, во вторник, 17 сентября, на юге Ростовской области ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный до 22 метров в секунду. Температурный фон днем будет варьироваться от +26 до +30 градусов, ночью — от +14 до +19 градусов, а в северной части региона ожидается похолодание сразу до +10 градусов.