В Ростовской области Следком начал проверку после гибели инвалидов в пожаре

Напомним, что 16 сентября в Азовском районе Ростовской области произошла трагедия. В селе Александровка начала гореть сухая трава. Из-за ветра пламя перекинулось на жилой дом. После ликвидации пожара спасатели обнаружили два трупа. Погибшие были маломобильны, поэтому не успели спастись.