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Posted 16 сентября, 16:56

Published 16 сентября, 16:56

Modified 16 сентября, 16:58

Updated 16 сентября, 16:58

В Ростовской области Следком начал проверку после гибели двух инвалидов в пожаре

В Ростовской области Следком начал проверку после гибели инвалидов в пожаре

16 сентября 2024, 16:56
Фото: 1MI
В Ростовской области Следком начал проверку после гибели двух инвалидов в пожаре
В Ростовское области огонь унес жизни двух человек. Следователи проводят проверку инцидента, сообщает региональный Следком.

Напомним, что 16 сентября в Азовском районе Ростовской области произошла трагедия. В селе Александровка начала гореть сухая трава. Из-за ветра пламя перекинулось на жилой дом. После ликвидации пожара спасатели обнаружили два трупа. Погибшие были маломобильны, поэтому не успели спастись.

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Следователи начали процессуальную проверку. Правоохранители осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом. Позже судмедэксперты смогут назвать точные причины гибели супругов.

Ранее Александр Бастрыкин заинтересовался пропажей 16-летнего подростка в Ростове-на-Дону. Парень ушел из дома 5 сентября 2024 года.

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