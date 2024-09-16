В Ростовской области Следком начал проверку после гибели инвалидов в пожаре

Posted 16 сентября, 16:56
Published 16 сентября, 16:56
Modified 16 сентября, 16:58
Updated 16 сентября, 16:58
Напомним, что 16 сентября в Азовском районе Ростовской области произошла трагедия. В селе Александровка начала гореть сухая трава. Из-за ветра пламя перекинулось на жилой дом. После ликвидации пожара спасатели обнаружили два трупа. Погибшие были маломобильны, поэтому не успели спастись.
Следователи начали процессуальную проверку. Правоохранители осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом. Позже судмедэксперты смогут назвать точные причины гибели супругов.
Ранее Александр Бастрыкин заинтересовался пропажей 16-летнего подростка в Ростове-на-Дону. Парень ушел из дома 5 сентября 2024 года.