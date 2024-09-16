ВККС разрешила арестовать экс-председателя Ленинского суда Ростова

Posted 16 сентября, 09:05
Published 16 сентября, 09:05
Modified 16 сентября, 09:07
Updated 16 сентября, 09:07
Вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу рассмотрели в ходе заседания ВККС 16 сентября. На мероприятии присутствовал и сам Алексей Куделин.
Основанием для ареста 49-летнего экс-судьи стало то, что он мог повлиять на свидетелей, которых еще не успели допросить. Куделин при этом отметил, что заявления о его влиянии бездоказательные. Кроме того, по словам служителя фемиды (бывшего), в его работу вмешались и стали давить на него.
Фигурантом уголовного дела Алексей Куделин стал в мае 2024 года. После представления главы СКР в отношении него возбудили дело по статье о получении взяток в крупном размере в рамках дела ростовских судей. По версии следствия, он получил порядка 15 миллионов рублей за годы карьеры. За что именно ему давали деньги, пока не уточняется.
Ранее в СИЗО отправили адвоката Куделина — помощника президента Адвокатской палаты Ростовской области Дениса Минина, которого подозревают в посредничестве.