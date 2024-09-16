ВККС разрешила арестовать экс-председателя Ленинского суда Ростова

Основанием для ареста 49-летнего экс-судьи стало то, что он мог повлиять на свидетелей, которых еще не успели допросить. Куделин при этом отметил, что заявления о его влиянии бездоказательные. Кроме того, по словам служителя фемиды (бывшего), в его работу вмешались и стали давить на него.