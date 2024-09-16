Вознаграждение в $55 тысяч пообещали за поиск ростовской студентки Цомартовой

Posted 16 сентября, 16:39
Published 16 сентября, 16:39
Modified 16 сентября, 16:41
Updated 16 сентября, 16:41
Родители Анны Цомартовой продолжают искать пропавшую девушку из Ростова-на-Дону. В этот раз с Дианой и Николаем связался адвокат из ОАЭ, он попросил передать ему паспортные данные для того, чтобы он мог оформить нотариальную доверенность. С помощью документа семья сможет подать заявление о пропаже дочери в местную полицию.
Цомартовы лично проверили является ли доброволец адвокатом. И только после этого приняли его помощь. Диана и Николай пообещали заплатить юристу 55 тысяч долларов или пять миллионов рублей, если он вернет Анну домой.
Напомним, что Анна Цомартова исчезла еще в начале 2024 года. Она поехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу. После провального боя Анна убежала к берегу моря, после этого ее никто не видел. Недавно похожую девушку заметили в метро в Дубае.