Вознаграждение в $55 тысяч пообещали за поиск ростовской студентки Цомартовой

Родители Анны Цомартовой продолжают искать пропавшую девушку из Ростова-на-Дону. В этот раз с Дианой и Николаем связался адвокат из ОАЭ, он попросил передать ему паспортные данные для того, чтобы он мог оформить нотариальную доверенность. С помощью документа семья сможет подать заявление о пропаже дочери в местную полицию.