За сутки при пожарах в Ростовской области сгорели 30 домов

Спасатели продолжают тушить один из пожаров в Аксайском районе. Тысячи квадратных метров сухой растительности за левым берегом Дона горят больше 12 часов. Пока что огнеборцы смогли только локализовать пламя, чтобы оно не охватило еще большую территорию.