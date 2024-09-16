За сутки при пожарах в Ростовской области сгорели 30 домов

Posted 16 сентября, 06:20
Published 16 сентября, 06:20
Modified 16 сентября, 06:22
Updated 16 сентября, 06:22
Глава региона уточнил, что жителям, которые утратили имущество, окажут помощь. Будет ли выплачена компенсация за потерю крыши над головой, Василий Голубев не уточнил.
Помимо жилых, сгорели и садовые дома — 17 штук. Всего за сутки произошли почти 140 пожаров, из которых половина были ландшафтными.
Самые крупные зафиксировали в Аксайском, Белокалитвинском и Каменском районах. Общая площадь возгорания составила почти 10 гектаров (100 тысяч квадратных метров).
Спасатели продолжают тушить один из пожаров в Аксайском районе. Тысячи квадратных метров сухой растительности за левым берегом Дона горят больше 12 часов. Пока что огнеборцы смогли только локализовать пламя, чтобы оно не охватило еще большую территорию.