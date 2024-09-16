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Posted 16 сентября, 06:20

Published 16 сентября, 06:20

Modified 16 сентября, 06:22

Updated 16 сентября, 06:22

За сутки при пожарах в Ростовской области сгорели 30 домов

За сутки при пожарах в Ростовской области сгорели 30 домов

16 сентября 2024, 06:20
Фото: МЧС
За сутки при пожарах в Ростовской области сгорели 30 домов
В течение суток 15 сентября пожары уничтожили 30 домов, в том числе 13 — жилых, сообщает губернатор Ростовской области в своем telegram-канале.

Глава региона уточнил, что жителям, которые утратили имущество, окажут помощь. Будет ли выплачена компенсация за потерю крыши над головой, Василий Голубев не уточнил.

Помимо жилых, сгорели и садовые дома — 17 штук. Всего за сутки произошли почти 140 пожаров, из которых половина были ландшафтными.

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Самые крупные зафиксировали в Аксайском, Белокалитвинском и Каменском районах. Общая площадь возгорания составила почти 10 гектаров (100 тысяч квадратных метров).

Спасатели продолжают тушить один из пожаров в Аксайском районе. Тысячи квадратных метров сухой растительности за левым берегом Дона горят больше 12 часов. Пока что огнеборцы смогли только локализовать пламя, чтобы оно не охватило еще большую территорию.

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