Жители Ростова-на-Дону назвали зарплату, которая сделает их счастливыми

Posted 16 сентября, 07:57
Published 16 сентября, 07:57
Modified 16 сентября, 07:59
Updated 16 сентября, 07:59
Оказалось, что жителям донской столицы нужно примерно 257 тысяч рублей в месяц. По данным опроса, Ростов оказался на третьем месте по величине зарплат, о которой мечтают жители. На первом месте Москва — там считают, что для полного счастья хватит 276 тысяч рублей в месяц. На втором — Владивосток с 270 тысячами рублей.
Также о зарплатах выше 200 тысяч рублей грезят жители Тюмени, Красноярска, Санкт-Петербурга и Казани, Ижевска, Рязани и Кемерово. Меньше 200 оказалось достаточно людям, проживающим в городе Кирове. Там для счастья достаточно и 190 тысяч рублей.
Опрос проводили среди 20,5 тысячи россиян из разных регионов. За год зарплата, о которой мечтают граждане РФ, выросла на 16%.
Ранее ростовчане озвучили минимум для зарплат в городе. По мнению местных жителей, оплата труда должна составлять не меньше 50 тысяч рублей. При этом средний показатель зарплат даже после увеличения на 21% составил всего 65 тысяч рублей. Это практически в четыре раза меньше суммы, о которой мечтают горожане.