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Posted 16 сентября, 07:57

Published 16 сентября, 07:57

Modified 16 сентября, 07:59

Updated 16 сентября, 07:59

Ростовчане рассказали, какая должна быть зарплата для полного счастья

Жители Ростова-на-Дону назвали зарплату, которая сделает их счастливыми

16 сентября 2024, 07:57
Фото: Unsplash
Ростовчане рассказали, какая должна быть зарплата для полного счастья

Для счастья жителям Ростова нужна зарплата почти в 260 тысяч рублей

Ростовчане признались, сколько денег хотели бы зарабатывать, чтобы чувствовать себя счастливыми, результаты опроса сообщил SuperJob.

Оказалось, что жителям донской столицы нужно примерно 257 тысяч рублей в месяц. По данным опроса, Ростов оказался на третьем месте по величине зарплат, о которой мечтают жители. На первом месте Москва — там считают, что для полного счастья хватит 276 тысяч рублей в месяц. На втором — Владивосток с 270 тысячами рублей.

Также о зарплатах выше 200 тысяч рублей грезят жители Тюмени, Красноярска, Санкт-Петербурга и Казани, Ижевска, Рязани и Кемерово. Меньше 200 оказалось достаточно людям, проживающим в городе Кирове. Там для счастья достаточно и 190 тысяч рублей.

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Опрос проводили среди 20,5 тысячи россиян из разных регионов. За год зарплата, о которой мечтают граждане РФ, выросла на 16%.

Ранее ростовчане озвучили минимум для зарплат в городе. По мнению местных жителей, оплата труда должна составлять не меньше 50 тысяч рублей. При этом средний показатель зарплат даже после увеличения на 21% составил всего 65 тысяч рублей. Это практически в четыре раза меньше суммы, о которой мечтают горожане.

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