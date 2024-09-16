Жители Ростова-на-Дону назвали зарплату, которая сделает их счастливыми

Ранее ростовчане озвучили минимум для зарплат в городе. По мнению местных жителей, оплата труда должна составлять не меньше 50 тысяч рублей. При этом средний показатель зарплат даже после увеличения на 21% составил всего 65 тысяч рублей. Это практически в четыре раза меньше суммы, о которой мечтают горожане.