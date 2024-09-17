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Posted 17 сентября, 15:40

Published 17 сентября, 15:40

Modified 17 сентября, 16:03

Updated 17 сентября, 16:03

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело против начальника тыла отдела полиции №3 и его подчинённого

Замначальника отдела полиции в Ростове задержали из-за взятки

17 сентября 2024, 15:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело против начальника тыла отдела полиции №3 и его подчинённого
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело против начальника тыла отдела полиции №3 и его подчинённого, сообщили в СК.

Фигурантом уголовного дела стали начальник тыла отдела полиции №3 и его подчинённый. По предварительным данным, они получили взятку в 200 тысяч рублей от некого бизнесмена. За эти деньги полицейские обещали не привлекать предпринимателя к ответственности за незаконную парковку на территории.

При этом замначальника полиции действовал через подчинённого, который выступил посредником при передаче взятки.

Преступников задержали сотрудники управления ФСБ по Ростовской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения для них.

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Ранее поставщик оборудования для СВО предлагал взятку в 20 миллионов рублей сотруднику ФСБ.

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