Замначальника отдела полиции в Ростове задержали из-за взятки

Posted 17 сентября, 15:40
Published 17 сентября, 15:40
Modified 17 сентября, 16:03
Updated 17 сентября, 16:03
Фигурантом уголовного дела стали начальник тыла отдела полиции №3 и его подчинённый. По предварительным данным, они получили взятку в 200 тысяч рублей от некого бизнесмена. За эти деньги полицейские обещали не привлекать предпринимателя к ответственности за незаконную парковку на территории.
При этом замначальника полиции действовал через подчинённого, который выступил посредником при передаче взятки.
Преступников задержали сотрудники управления ФСБ по Ростовской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения для них.