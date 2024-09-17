Замначальника отдела полиции в Ростове задержали из-за взятки

Фигурантом уголовного дела стали начальник тыла отдела полиции №3 и его подчинённый. По предварительным данным, они получили взятку в 200 тысяч рублей от некого бизнесмена. За эти деньги полицейские обещали не привлекать предпринимателя к ответственности за незаконную парковку на территории.