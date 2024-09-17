Движение на М-4 «Дон» ограничат из-за ремонта в Ростовской области

Posted 17 сентября, 11:48
Published 17 сентября, 11:48
Modified 17 сентября, 11:50
Updated 17 сентября, 11:50
Стало известно, что в южном направлении трассы М-4 «Дон» в Ростовской области начинается ремонт проезжей части. Речь идет о 1038 километре автодороги. В связи с этим транспортные средства смогут двигаться только по одной полосе. Как долго продлится ограничение, неизвестно.
Уточним, что временные изменения будут действовать в районе поселка Красный Колос в Аксайском районе. Сотрудники ГИБДД рекомендуют продумывать маршрут заблаговременно и с учетом изменений в схеме движения.
Читайте также о том, что еще один отрезок автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области будет платным.
До этого стало известно о том, что строительство объездной дороги вокруг Новочеркасска отложили.