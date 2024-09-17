rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 11:48

Published 17 сентября, 11:48

Modified 17 сентября, 11:50

Updated 17 сентября, 11:50

В Ростовской области из-за ремонта дороги ограничат движение на М-4 «Дон»

Движение на М-4 «Дон» ограничат из-за ремонта в Ростовской области

17 сентября 2024, 11:48
Фото: donland.ru
В Ростовской области из-за ремонта дороги ограничат движение на М-4 «Дон»
Временно в Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» проезд будет осуществляться только по одной полосе, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Стало известно, что в южном направлении трассы М-4 «Дон» в Ростовской области начинается ремонт проезжей части. Речь идет о 1038 километре автодороги. В связи с этим транспортные средства смогут двигаться только по одной полосе. Как долго продлится ограничение, неизвестно.

Уточним, что временные изменения будут действовать в районе поселка Красный Колос в Аксайском районе. Сотрудники ГИБДД рекомендуют продумывать маршрут заблаговременно и с учетом изменений в схеме движения.

Движение на М-4 «Дон» под Шахтами парализовало из-за смертельного ДТП с фурой
Узнать подробнее

Читайте также о том, что еще один отрезок автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области будет платным.

До этого стало известно о том, что строительство объездной дороги вокруг Новочеркасска отложили.

Читайте также:
Глава «Автодора» объяснил рекордную загруженность М-4 «Дон» в Ростовской областиВ Ростовской области на 907 км трассы М-4 «Дон» начались дорожные работыНа расширение части М-4 «Дон» в Ростовской области потратят 100 млрд рублей
#Регина Симакова#Ростовская область#Дорога#Транспорт#Машины#Аксайский район#Водители#Ограничения движения#М-4 «Дон»#Трасса#Автодорога#Одностороннее движение
Подпишитесь
Популярное