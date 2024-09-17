Движение на М-4 «Дон» ограничат из-за ремонта в Ростовской области

Стало известно, что в южном направлении трассы М-4 «Дон» в Ростовской области начинается ремонт проезжей части. Речь идет о 1038 километре автодороги. В связи с этим транспортные средства смогут двигаться только по одной полосе. Как долго продлится ограничение, неизвестно.