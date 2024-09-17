Экс-председателя Ленинского суда Ростова Куделина этапировали в Москву

Экс-служителя Фемиды отправили в сопровождении правоохранителей в столичное СИЗО 16 сентября. В тот же день, когда Высшая квалификационная коллегия судей дала разрешение на его арест. Алексей Куделин лично присутствовал на заседании, в ходе которого обсуждался вопрос меры пресечения для него. Не исключено, что там же его и взяли под стражу.