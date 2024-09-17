Экс-председателя Ленинского суда Ростова Куделина этапировали в Москву

Posted 17 сентября, 05:09
Published 17 сентября, 05:09
Modified 17 сентября, 05:11
Updated 17 сентября, 05:11
Экс-служителя Фемиды отправили в сопровождении правоохранителей в столичное СИЗО 16 сентября. В тот же день, когда Высшая квалификационная коллегия судей дала разрешение на его арест. Алексей Куделин лично присутствовал на заседании, в ходе которого обсуждался вопрос меры пресечения для него. Не исключено, что там же его и взяли под стражу.
Бывшего председателя райсуда донской столицы подозревают в получении крупных взяток. По версии следствия, экс-судья «подзаработал» таким образом около 15 миллионов рублей. Правоохранители считают, что Куделин был соучастником экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Последняя вместе со своим бывшим замом Татьяной Юровой ждет суда в СИЗО Москвы уже не первый месяц.