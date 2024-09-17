Эксперты рассказали, когда лучше брать ипотеку в России

Posted 17 сентября, 08:28
Published 17 сентября, 08:28
Modified 17 сентября, 08:30
Updated 17 сентября, 08:30
Действующие ипотечные ставки начинаются от 25% годовых. По мнению Минфина, цифра для ипотечной ставки нормальная. С каких пор стало нормальным брать 8 миллионов рублей в банке и возвращать 50, — остается открытым вопросом.
При 25% годовых сумма долга за первые три года практически не меняется. Из десятков тысяч платежа в счет долга засчитывают лишь несколько тысяч. Поэтому в случае с оформленной ипотекой суммой 8 миллионов рублей на 30 лет, через три года регулярных выплат вы будете должны все те же 8 миллионов. Разве что, тысяч на 50 меньше, чем брали.
Можно попробовать взять ипотеку даже по тем ставкам, которые сейчас предлагают банки. Рано или поздно Центральный банк снизит ключевую ставку — тогда можно будет рефинансировать кредит. Однако в ближайшее время надежды на ее снижение нет. Несколько дней назад ЦБ снова ее повысил — до 19%. И дальше, вероятно, она лишь продолжит расти.
Как сообщают «Новые известия», эксперты считают, что лучше повременить с покупкой жилья в ипотеку. По их словам, Россия вступает в пору «высоких ставок». Аналогичная ситуация была в стране после кризиса 2014 года.
ЦБ может пересмотреть ключевую ставку, как только уменьшится инфляционное давление. Тогда и появится шанс рефинансировать ипотеку. Правда, настанет это время не раньше, чем через год или два.
Ранее RostovGazeta сообщала о резком росте цен на двигатели машин. Учитывая темп повышения стоимости на них, к 2030 году авто смогут купить лишь 5% россиян.