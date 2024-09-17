Эксперты рассказали, когда лучше брать ипотеку в России

При 25% годовых сумма долга за первые три года практически не меняется. Из десятков тысяч платежа в счет долга засчитывают лишь несколько тысяч. Поэтому в случае с оформленной ипотекой суммой 8 миллионов рублей на 30 лет, через три года регулярных выплат вы будете должны все те же 8 миллионов. Разве что, тысяч на 50 меньше, чем брали.