Экстремально сильная буря накрыла Ростов утром 17 сентября

Изначально ученые рассчитывали, что в этот день магнитный шторм постепенно успокоится. После 06:00 показатель должен был упасть до 6 единиц Кр из 9 (уровень G1), а к вечеру снизиться до 3. Однако вместо этого буря усилилась. После уровня G3 16 сентября она выросла за сутки еще почти на одну единицу.