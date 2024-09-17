Экстремально сильная буря накрыла Ростов утром 17 сентября

Posted 17 сентября, 08:22
Published 17 сентября, 08:22
Modified 17 сентября, 08:23
Updated 17 сентября, 08:23
Показатели возмущения магнитосферы Земли впервые за несколько месяцев превысили семь единиц (Kp-индекс, или глобальный планетарные индекс геоактивности, равен примерно 7,6). Это значит, что уровень геомагнитного шторма почти достиг четвертого уровня из пяти возможных (G4).
Изначально ученые рассчитывали, что в этот день магнитный шторм постепенно успокоится. После 06:00 показатель должен был упасть до 6 единиц Кр из 9 (уровень G1), а к вечеру снизиться до 3. Однако вместо этого буря усилилась. После уровня G3 16 сентября она выросла за сутки еще почти на одну единицу.
По данным на 17 сентября, к 06:00 Кр был равен почти 8 единицам из 9 возможных. К 09:00 он немного снизился — до 6 с небольшим. Вероятно, в ближайшие часы буря стихнет. Общая продолжительность шторма превысила 30 часов.