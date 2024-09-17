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Posted 17 сентября, 08:22

Published 17 сентября, 08:22

Modified 17 сентября, 08:23

Updated 17 сентября, 08:23

Экстремально сильная буря накрыла Ростов утром 17 сентября

Экстремально сильная буря накрыла Ростов утром 17 сентября

17 сентября 2024, 08:22
Фото: Unsplash
Экстремально сильная буря накрыла Ростов утром 17 сентября
Экстремально мощная геомагнитная буря обрушилась на Ростов утром 17 сентября, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Показатели возмущения магнитосферы Земли впервые за несколько месяцев превысили семь единиц (Kp-индекс, или глобальный планетарные индекс геоактивности, равен примерно 7,6). Это значит, что уровень геомагнитного шторма почти достиг четвертого уровня из пяти возможных (G4).

Изначально ученые рассчитывали, что в этот день магнитный шторм постепенно успокоится. После 06:00 показатель должен был упасть до 6 единиц Кр из 9 (уровень G1), а к вечеру снизиться до 3. Однако вместо этого буря усилилась. После уровня G3 16 сентября она выросла за сутки еще почти на одну единицу.

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Экстремально сильная буря накрыла Ростов утром 17 сентябряЭкстремально сильная буря накрыла Ростов утром 17 сентября
Экстремально сильная буря накрыла Ростов утром 17 сентября. Фото: xras.ru

По данным на 17 сентября, к 06:00 Кр был равен почти 8 единицам из 9 возможных. К 09:00 он немного снизился — до 6 с небольшим. Вероятно, в ближайшие часы буря стихнет. Общая продолжительность шторма превысила 30 часов.

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