Глава Новочеркасска Юрий Лысенко стал жертвой мошенников

Ранее RostovGazeta сообщала о мошеннике, который заставлял таксистов покупать еду для чиновников. Хитрый телефонный аферист развел людей на общую сумму свыше 360 тысяч рублей. Всего на уловку попались полсотни человек из разных уголков страны.