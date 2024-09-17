Глава Новочеркасска Юрий Лысенко стал жертвой мошенников

Posted 17 сентября, 05:49
Published 17 сентября, 05:49
Modified 17 сентября, 05:51
Updated 17 сентября, 05:51
При этом аферисты не стали взламывать аккаунт главы Новочеркасска. Они просто создали фейковый аккаунт, чтобы ввести в заблуждение горожан, знакомых с Юрием Лысенко.
— В Telegram в очередной рассылают сообщения с неизвестного номера якобы от моего имени. Это мошенники! — предупредил чиновник. — Будьте бдительны и не вступайте с ними в разговоры.
Случаи подобного мошенничества — не редкость в последнее время. В августе с подобной ситуацией столкнулся глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.
Ранее RostovGazeta сообщала о мошеннике, который заставлял таксистов покупать еду для чиновников. Хитрый телефонный аферист развел людей на общую сумму свыше 360 тысяч рублей. Всего на уловку попались полсотни человек из разных уголков страны.