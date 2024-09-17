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Posted 17 сентября, 05:49

Published 17 сентября, 05:49

Modified 17 сентября, 05:51

Updated 17 сентября, 05:51

Мошенники пишут жителям Новочеркасска, представившись главой города

Глава Новочеркасска Юрий Лысенко стал жертвой мошенников

17 сентября 2024, 05:49
Фото: 1MI
Мошенники пишут жителям Новочеркасска, представившись главой города

Мошенники пишут жителям Новочеркасска, представившись главой города

Пользователи telegram получают сообщения от мошенников, которые представляются главой города Новочеркасска Юрием Лысенко, об этом чиновник сообщил 17 сентября в своем telegram-канале.

При этом аферисты не стали взламывать аккаунт главы Новочеркасска. Они просто создали фейковый аккаунт, чтобы ввести в заблуждение горожан, знакомых с Юрием Лысенко.

— В Telegram в очередной рассылают сообщения с неизвестного номера якобы от моего имени. Это мошенники! — предупредил чиновник. — Будьте бдительны и не вступайте с ними в разговоры.
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Случаи подобного мошенничества — не редкость в последнее время. В августе с подобной ситуацией столкнулся глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Ранее RostovGazeta сообщала о мошеннике, который заставлял таксистов покупать еду для чиновников. Хитрый телефонный аферист развел людей на общую сумму свыше 360 тысяч рублей. Всего на уловку попались полсотни человек из разных уголков страны.

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