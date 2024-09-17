Итальянские правоохранители задержали производителей поддельных ретроконсолей

Posted 17 сентября, 08:27
Published 17 сентября, 08:27
Modified 17 сентября, 08:27
Updated 17 сентября, 08:27
Полиция Турина, в котором была проведена операция, сообщает, что общая стоимость контрабандной продукции составляет более 47,5 миллиона евро. Отмечается, что все поддельные консоли были произведены в КНР и не соответствуют европейским стандартам. Об этом сообщает портал newkhakasiya.online.
Правоохранители отметили, что, помимо популярных ретроконсолей, злоумышленники также подделывали культовые игры тех лет, такие как, например, Street Fighter. Все игры и приставки были уничтожены полицией. Также за торговлю поддельными товарами были задержаны девять итальянцев. Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы.
В туринской полиции подчеркнули, что из-за огромной стоимости конфискованной продукции операция носила столь масштабный характер. В ведомстве добавили, что бизнес ретрогейминга растет, поэтому на него всё чаще обращают внимание злоумышленники.
Рынок ретрогейминга в последние годы действительно переживает бум. Цены на консоли восьмидесятых и девяностых годов доходят до сотен и тысячи долларов, а отдельные копии игр уходят с молотка за миллионы. Однако в 2021 году был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что цены на данные товары искусственно завышены.
Итальянские правоохранители отмечают, что использование поддельных консолей не только нарушает авторские права, но и может быть небезопасным, так как эти устройства не соответствуют техническим стандартам.