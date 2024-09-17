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Posted 17 сентября, 08:27

Published 17 сентября, 08:27

Modified 17 сентября, 08:27

Updated 17 сентября, 08:27

Итальянские правоохранители задержали производителей поддельных ретроконсолей

Итальянские правоохранители задержали производителей поддельных ретроконсолей

17 сентября 2024, 08:27
Фото: 1MI
Итальянская полиция рассказала, что провела операцию по конфискации поддельных ретроконсолей. Всего было изъято около двенадцати тысяч приставок и 47 миллионов видеоигр.

Полиция Турина, в котором была проведена операция, сообщает, что общая стоимость контрабандной продукции составляет более 47,5 миллиона евро. Отмечается, что все поддельные консоли были произведены в КНР и не соответствуют европейским стандартам. Об этом сообщает портал newkhakasiya.online.

Правоохранители отметили, что, помимо популярных ретроконсолей, злоумышленники также подделывали культовые игры тех лет, такие как, например, Street Fighter. Все игры и приставки были уничтожены полицией. Также за торговлю поддельными товарами были задержаны девять итальянцев. Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы.

В туринской полиции подчеркнули, что из-за огромной стоимости конфискованной продукции операция носила столь масштабный характер. В ведомстве добавили, что бизнес ретрогейминга растет, поэтому на него всё чаще обращают внимание злоумышленники.

Рынок ретрогейминга в последние годы действительно переживает бум. Цены на консоли восьмидесятых и девяностых годов доходят до сотен и тысячи долларов, а отдельные копии игр уходят с молотка за миллионы. Однако в 2021 году был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что цены на данные товары искусственно завышены.

Итальянские правоохранители отмечают, что использование поддельных консолей не только нарушает авторские права, но и может быть небезопасным, так как эти устройства не соответствуют техническим стандартам.

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