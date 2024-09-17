Итальянские правоохранители задержали производителей поддельных ретроконсолей

Правоохранители отметили, что, помимо популярных ретроконсолей, злоумышленники также подделывали культовые игры тех лет, такие как, например, Street Fighter. Все игры и приставки были уничтожены полицией. Также за торговлю поддельными товарами были задержаны девять итальянцев. Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы.