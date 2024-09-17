Итоги дня: «Глория Джинс» поплатилась за зайку, а Ростов не подготовили к зиме

Но на совещании выяснилось, что многочисленные замечания у специалистов возникли к коммунальщикам Ростова-на-Дону, а также Новочеркасска, Таганрога, Азова и Азовского района. До начала отопительного сезона им нужно выполнить «большой объём работ». Без устранения замечаний они не получат паспорта готовности.