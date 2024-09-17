Итоги дня: «Глория Джинс» поплатилась за зайку, а Ростов не подготовили к зиме

Posted 17 сентября, 15:43
Published 17 сентября, 15:43
Modified 17 сентября, 15:45
Updated 17 сентября, 15:45
Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск московского предпринимателя о компенсации за нарушение авторских прав на персонажа Зайка Ми. Ответчиком по делу выступал ростовский бренд одежды Gloria Jeans.
По мнению истца, производитель нарушил исключительное право на произведение изобразительного искусства — персонаж Зайка Ми и дизайн «Мягкая игрушка зайчик по имени Зайка Ми». Gloria Jeans позаимствовала изображение персонажа для детской одежды. На суде в качестве доказательства представили товары бренда с изображением Зайки Ми.
Предприниматель потребовал от Gloria Jeans 1,5 миллиона рублей. Но суд постановил, что размер желаемой компенсации в два раза превышает стоимость реализованной продукции бренда с изображением Зайки Ми. А потому с Gloria Jeans взыскали 746,2 тысячи рублей.
На совещании с губернатором Ростовской области обсудили подготовку муниципалитетов региона к отопительному сезону. В конце сентября тепло начнут подавать в дома на севере региона. В середине октября отопление должны запустить во всех муниципалитетах области.
Но на совещании выяснилось, что многочисленные замечания у специалистов возникли к коммунальщикам Ростова-на-Дону, а также Новочеркасска, Таганрога, Азова и Азовского района. До начала отопительного сезона им нужно выполнить «большой объём работ». Без устранения замечаний они не получат паспорта готовности.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко на совещании заявил, что все замечания в городе поэтапно устраняются, а отопительный сезон пройдёт штатно.
Губернатор Василий Голубев поручил главам муниципалитетов к 1 октября завершить все основные работы и держать ситуацию с отоплением на постоянном контроле.
В региональном управлении Госавтоинспекции сообщили, что в южном направлении трассы М-4 «Дон» в Ростовской области начинается ремонт проезжей части. Работы затронут 1038-й километр дороги.
На время ремонта транспортные средства смогут ездить только по одной полосе. При этом как долго продлятся работы, неизвестно.
Сотрудники ГИБДД рекомендуют заранее продумать маршрут движения, чтобы не попасть в пробку.