Из-за упавшего на ребенка дерева в Батайске возбудили уголовное дело

Posted 17 сентября, 09:35
Published 17 сентября, 09:35
Modified 17 сентября, 09:37
Updated 17 сентября, 09:37
Происшествие случилось 16 сентября в микрорайоне Авиагородок. На детской площадке играл трехлетний мальчик. В какой-то момент рядом упала береза. Ствол приземлился прямо на ребенка. По словам очевидцев, малышу понадобилась медпомощь. Его увезли в больницу.
По факту травмирования мальчика возбудили дело по статье о халатности. Вероятно, ответственным за падение растения станет кто-то из местного УЖКХ. Виновному будет грозить штраф или обязательные/принудительные работы, а возможно, даже арест — на срок до трех месяцев.
Как сообщала RostovGazeta падения дерева можно было бы избежать, если ответственные службы вовремя отреагировали на обращения жителей.
Из-за сильного ветра в Ростовской области уже который день падают десятки деревьев. Только в донской столице 16 сентября рухнули более 60 растений.