Из-за упавшего на ребенка дерева в Батайске возбудили уголовное дело

По факту травмирования мальчика возбудили дело по статье о халатности. Вероятно, ответственным за падение растения станет кто-то из местного УЖКХ. Виновному будет грозить штраф или обязательные/принудительные работы, а возможно, даже арест — на срок до трех месяцев.