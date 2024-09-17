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Posted 17 сентября, 09:35

Published 17 сентября, 09:35

Modified 17 сентября, 09:37

Updated 17 сентября, 09:37

После упавшего на ребенка дерева в Батайске возбудили уголовное дело

Из-за упавшего на ребенка дерева в Батайске возбудили уголовное дело

17 сентября 2024, 09:35
Фото: 1MI
После упавшего на ребенка дерева в Батайске возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после того, как на мальчика упало дерево в Батайске, сообщает региональный СУ СКР.

Происшествие случилось 16 сентября в микрорайоне Авиагородок. На детской площадке играл трехлетний мальчик. В какой-то момент рядом упала береза. Ствол приземлился прямо на ребенка. По словам очевидцев, малышу понадобилась медпомощь. Его увезли в больницу.

По факту травмирования мальчика возбудили дело по статье о халатности. Вероятно, ответственным за падение растения станет кто-то из местного УЖКХ. Виновному будет грозить штраф или обязательные/принудительные работы, а возможно, даже арест — на срок до трех месяцев.

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Как сообщала RostovGazeta падения дерева можно было бы избежать, если ответственные службы вовремя отреагировали на обращения жителей.

Из-за сильного ветра в Ростовской области уже который день падают десятки деревьев. Только в донской столице 16 сентября рухнули более 60 растений.

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#Евгения Волкова#Общество#Дети#Халатность#Батайск#Уголовное дело#Травмы#Следствие#Медпомощь#СКР#Происшествия
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