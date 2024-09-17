Как кутили до революции купцы в Ростове и Нахичевани-на-Дону

Posted 17 сентября, 07:27
Published 17 сентября, 07:27
Modified 17 сентября, 13:33
Updated 17 сентября, 13:33
На мой взгляд, об этом хорошо и красочно в своих воспоминаниях написал всемирно известный художник Мартирос Сергеевич Сарьян, который родился и вырос в Нахичевани-на-Дону и который очень любил город своей молодости.
О Нахичевани Сарьян писал так: «Город имел очень правильную планировку. Дома были построены по типу особняков, обязательно с садом и двором. Улицы были засажены акацией, серебристыми тополями и другими деревьями».
А о том, как гуляли нахичеванские купцы, Мартирос Сергеевич оставил такие воспоминания:
«При коммерческих удачах купцы устраивали кутежи. Попировав вволю, богачи вместе с товарищами садились на фаэтоны с зурначами и катались по всему городу, оглашая окрестности пронзительными звуками зурны. Во время этих прогулок кучерам-музыкантам и лакеям перепадали весьма обильные чаевые. В такие дни по всему городу говорили, что Красильников, или Езеков, или такой-то кутит» (Сарьян М. С. Из моей жизни. 3-е изд., исправл. и доп. Москва, 1985. С. 32−34).
Читая воспоминания Сарьяна, я понял, что человеческая суть и людские слабости с годами не меняются. Помню, как в девяностые годы минувшего столетия в Нахичевани гуляли новые армяне. Они катались по району на дорогих машинах, из открытых окон которых на весь квартал раздавалась музыка. Правда, и сегодня нередко с громкой музыкой катаются по городу молодые люди. Они, конечно же, не отмечают успешные сделки. Просто считают такое поведение каким-то особым шиком. Иногда у этих молодых людей так гремит музыка в машине, что я не понимаю, как они не глохнут.
Но вернемся в дореволюционную Нахичевань. По воспоминаниям Сарьяна, не только купцы любили гулять с музыкантами. Как пишет Мартирос Сергеевич, в армянских семьях было принято раз в год, в день именин главы семьи, устраивать званые, танцевальные вечера. Собирались родственники и знакомые. Гости пили чай с вареньем и домашним печеньем. Печенья донских армян − это хурабья, баде-мезе и другие. Но самое главное даже не это. А то, что гости нередко засиживались до рассвета и расходились по домам под звуки «оркестра» из двух-трех музыкантов. Могу себе только представить, как было «весело» соседям, когда по нахичеванским линиям разъезжались под музыку разгоряченные не только чаем многочисленные гости. Как говорится, тут проснешься и без петухов.
Признаюсь, мне всегда интересно читать воспоминания современников о том периоде. Понимаешь, что проходят столетия, но не меняется психология людей. Любят и сегодня многие покрасоваться, показать свой успех. Ну что сказать? Люди во все времена остаются людьми со всеми своими достоинствами и недостатками.