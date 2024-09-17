Как кутили до революции купцы в Ростове и Нахичевани-на-Дону

Но вернемся в дореволюционную Нахичевань. По воспоминаниям Сарьяна, не только купцы любили гулять с музыкантами. Как пишет Мартирос Сергеевич, в армянских семьях было принято раз в год, в день именин главы семьи, устраивать званые, танцевальные вечера. Собирались родственники и знакомые. Гости пили чай с вареньем и домашним печеньем. Печенья донских армян − это хурабья, баде-мезе и другие. Но самое главное даже не это. А то, что гости нередко засиживались до рассвета и расходились по домам под звуки «оркестра» из двух-трех музыкантов. Могу себе только представить, как было «весело» соседям, когда по нахичеванским линиям разъезжались под музыку разгоряченные не только чаем многочисленные гости. Как говорится, тут проснешься и без петухов.