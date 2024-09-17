Мигрантов в Ростове-на-Дону начнут тестировать на знания русского языка и истории РФ

Posted 17 сентября, 14:36
Published 17 сентября, 14:36
Modified 17 сентября, 14:38
Updated 17 сентября, 14:38
По поручению Минобрнауки РФ, в Ростове начала работу экзаменационная площадка Международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов РУДН. Там можно сдать экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.
Официальный центр приёма экзаменов у мигрантов работает на базе ДГТУ.
С весны этого года мигранты могут сдать экзамены только на площадках вузов или уполномоченных организаций. Это сделано, чтобы улучшить качество проведения экзаменов для иностранцев.