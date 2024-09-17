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Posted 17 сентября, 14:36

Published 17 сентября, 14:36

Modified 17 сентября, 14:38

Updated 17 сентября, 14:38

Официальный центр экзаменации мигрантов появился в Ростове-на-Дону

Мигрантов в Ростове-на-Дону начнут тестировать на знания русского языка и истории РФ

17 сентября 2024, 14:36
Фото: 1MI
Официальный центр экзаменации мигрантов появился в Ростове-на-Дону

Официальный центр экзаменации мигрантов появился в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону открыт официальный центр приёма экзаменов у мигрантов, сообщила пресс-служба Донского государственного технического университета.

По поручению Минобрнауки РФ, в Ростове начала работу экзаменационная площадка Международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов РУДН. Там можно сдать экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.

Официальный центр приёма экзаменов у мигрантов работает на базе ДГТУ.

С весны этого года мигранты могут сдать экзамены только на площадках вузов или уполномоченных организаций. Это сделано, чтобы улучшить качество проведения экзаменов для иностранцев.

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Ранее политолог призвал ужесточить требования для мигрантов в Ростовской области.

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